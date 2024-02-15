Четверг, 15 Февраля 2024 17:41

АрмИнфо.Борис Бахшиян наконец восстановлен в должности судьи, а прокуратура официально извинилась перед ним за необоснованное обвинение в его адрес. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Арсен Сардарян.

"Этот серьезный случай, когда судью не только лишили судебной неприкосновенности из-за заведомо необоснованного обвинения, но даже арестовали. При этом, представитель прокуратуры начал очернять судью, который работал объективно и справедливо. Данная позиция стороны обвинения является серьезным ударом по праву и по судебной власти. Будем надеяться, что извинения не будут чисто формальными, и прокуратура, следственный орган и судьи сделают необходимые выводы", - написал Сардарян.

Напомним, что судья обвинялся в вынесении приговора о незаконном аресте подсудимого по одному из дел, которое он рассматривал. В январе 2022 года он был лишен судейского иммунитета по решению Высшего судебного совета страны по запросу Генпрокуратуры Армении. Однако 28 сентября 2022 года суд вынес оправдательный вердикт. Защита связывала дело против Бахшияна с его решением об освобождении их под стражи командира отряда <Сисакан> Ашота Минасяна, известного как Ашот Еркат.