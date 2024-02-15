Четверг, 15 Февраля 2024 15:25

АрмИнфо. Использование голода в качестве метода ведения войны представляет собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права, равно как и отказ в гуманитарной помощи населению, пострадавшему от конфликтов и кризисов. Об этом заявил постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян на открытых дебатах Совета Безопасности ООН "Влияние изменения климата и продовольственной безопасности на поддержание международного мира и безопасности".

В начале своего выступления, Маргарян от имени Армении выразил признательность президенту Гайаны за начало нынешних открытых дебатов, которые дают хорошую возможность рассмотреть широкомасштабные последствия изменения климата и его неблагоприятное воздействие на человеческие общества с точки зрения мира и безопасности.

При этом он обратил внимание, что проблемы, вытекающие из экологических проблем, являются сложными и разнообразными, повышают риски и уязвимость глобальных продовольственных систем и создают угрозу для поддержания международного мира и безопасности. По его словам, при этом использование продовольственных ресурсов все чаще используется в качестве инструмента принуждения в вооруженных конфликтах.

Постпред Армении также обратил внимание, что в своем брифинге Генеральный секретарь подчеркнул необходимость того, чтобы все стороны конфликтов соблюдали принципы международного гуманитарного права.

"Однако мы наблюдаем постоянные нарушения этих и других гуманитарных принципов в разных уголках мира, в том числе в нашем регионе. Мы стали свидетелями использования и незаконного присвоения программ по изменению климата и окружающей среде в наших ближайших окрестностях.

В течение многих месяцев Азербайджан манипулировал неискренней экологической программой, чтобы оправдать тотальную блокаду 120-тысячного населения Нагорного Карабаха, что является грубым нарушением международного гуманитарного права", - отметил армянский дипломат.

Вместе с тем он напомнил, что несмотря на постановление Международного Суда от февраля 2023 года, подтвержденное в июле 2023 года, обязывающее Азербайджан "принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях", Баку не выполнил юридически обязательное постановление Суда. По его словам, вместо этого, Азербайджан прибег к манипулятивным и неверным интерпретациям, чтобы увековечить условия искусственного гуманитарного кризиса.

"Блокада, введенная в отношении этнического армянского населения с декабря 2022 года, завершилась в сентябре прошлого года применением смертоносных военных действий против гражданского населения в целях реализации преступной цели проведения этнической чистки в Нагорном Карабахе.

Мы постоянно предупреждали ООН и этот самый Совет о том, что, воодушевленный результатами применения силы в прошлом, Азербайджан стремится нормализовать насилие и агрессию, чтобы участвовать в захвате территорий силой, навязывать односторонние решения и разрешать международные споры военными средствами.

Неоднократные нарушения Азербайджана, в том числе вооруженные нападения на территорию Армении в мае 2021 года и сентябре 2022 года, привели к значительному экологическому ущербу. Эти акты агрессии привели к лесным пожарам и деградации земель, а также нападению на водохранилище с потенциально разрушительными гуманитарными и экологическими последствиями", - обратил внимание постпред Армении.

Маргарян также сообщила, что Азербайджан продолжает оправдывать свое незаконное поведение беспочвенными обвинениями в минах - иск, который дважды отклонялся Международным Судом. В этом ключе дипломат обратил внимание, что Армения приложила все возможные усилия для того, чтобы пересмотреть и обновить имеющуюся в ее распоряжении информацию о наличии и распространении мин на территориях, которые на протяжении многих лет характеризуются динамикой смещения линий управления.

Он также обратил внимание на то, что несмотря на отсутствие юридического обязательства делать это, Армения недавно в качестве жеста доброй воли представила комплексный пакет проверенных данных о наземных минах, а для проверке точности всей доступной информации армянской стороной были также приглашены соответствующие международные партнеры.

Маргарян также констатировал, что в декабре 2023 года в рамках соглашения и в качестве меры укрепления доверия Армения отозвала свою заявку на проведение КС29 и сняла возражения против выдвижения Азербайджана.

"Проведение этого крупного международного мероприятия по климату сопряжено с набором ответственности и требует духа конструктивного сотрудничества. К сожалению, мы стали свидетелями новых нарушений и насилия, противоречащих духу достигнутого соглашения.

Только вчера, в ночь на 13 февраля, Азербайджан совершил вооруженное нападение на территорию Армении, повлекшее человеческие жертвы. Подобные наглые нарушения снова и снова демонстрируют, что Азербайджан не намерен соблюдать международное право, о чем также свидетельствует его последовательный отказ соблюдать восемь временных мер, принятых Международным Судом в период 2021-2023 годов.

Совет Безопасности ООН, на который возложено поддержание международного мира и безопасности, должен принять эффективные меры и обеспечить восторжествование справедливости и предотвращение нарушений международного права в будущем. Очевидно, что неспособность сделать это служит только интересам тех, кто стремится подорвать жизнеспособность международного права и бросить вызов целостности и авторитету международной правовой системы.

На ООН лежит главная ответственность за соблюдение требований, обеспечение справедливости и подотчетности, а также за борьбу с безнаказанностью, чему Армения полностью привержена", - резюмировал Маргарян.