Четверг, 15 Февраля 2024 11:55

АрмИнфо. В Чаренцаване открылась лаборатория по производству реактивов, применяемых в молекулярной биологии (PCR), биохимии и иммунодиагностике. Как сообщает пресс-служба Министерства высокотехнологической промышленности, лаборатория была открыта стартапом Reactive Science, получившем грант в 15 млн.драмов в рамках госпрограммы для диаспоры <Неруж 3.0>.

Согласно источнику, производство будет запущено в ближайшее время.

Накануне лабораторию посетил заместитель министра высокотехнологической промышленности Рубен Симонян, чтобы познакомится с оборудованием и проводимыми работами. Директор компании Reactive Science Ваге Оганян в результате программы <Неруж

3.0> переехавший из США в Армению, представил чиновнику производственные возможности новосозданной лаборатории, часть оборудования которой была приобретена на грантовые средства.

Согласно источнику, проект является пилотным. На данный момент последний будет локализован в Армении, в дальнейшем планируется расширить деятельность в регионе и по всему миру.