Среда, 14 Февраля 2024 17:50

АрмИнфо. Как в Украине, так и на Южном Кавказе 2024 год станет критическим годом, который также станет испытанием для некоторых европейских политиков, принимающих решения. Об этом в своей статье, опубликованной на сайте Фонда Карнеги, заявил экспорт по Южному Кавказу Томас де Ваал.

По его словам, второе полугодие будет трудным для Грузии. Выборы в октябре, на которых правящая партия <Грузинская мечта> будет стремиться выиграть беспрецедентный четвертый срок и усилить свой все более нелиберальный контроль над страной, сохраняя при этом свой недавно приобретенный статус кандидата в Европейский Союз. А до тех пор открытым останется вопрос об Азербайджане и Армении: будет ли это снова год войны или мира? Переговоры по двустороннему мирному соглашению, которое урегулирует отношения между двумя странами после 30 лет конфликта, продолжаются, но угроза насилия сохраняется на юге Армении и в прилегающем регионе под названием Сюник. 13 февраля армянские военные сообщили, что двое их военнослужащих погибли в результате обстрела с азербайджанской стороны в районе села Неркин Ханд в Сюнике (Минобороны Армении сообщило о 4 погибших и 1 раненом - ред.). <Это территория, близкая к Азербайджану, куда ранее российские пограничники не пропустили наблюдателей пограничной миссии ЕС. 7 февраля президент Ильхам Алиев был переизбран на пятый срок. Никогда еще он не выглядел таким уверенным. Алиев обретает новую легитимность в обществе после военной победы в сентябре прошлого года, когда его силы захватили Нагорный Карабах в ходе блицкрига, вынудив все армянское население бежать и насильственно положив конец многолетнему конфликту. Карабахская операция ускорила охлаждение отношений между Азербайджаном и Западом, который до последнего момента пытался выступить посредником в мирном урегулировании конфликта. И это в то время, когда армяно-российские отношения находятся в процессе впечатляющего ухудшения, а ЕС активизирует свое взаимодействие с Арменией. Авторитет Алиева проистекает из политики двойной страховки с двумя его основными соседями: прочного союза с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и взаимовыгодного партнерства с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры в Брюсселе и Вашингтоне зашли в тупик с лета прошлого года. Продолжается двусторонний процесс под руководством советников по национальной безопасности Армении и Азербайджана, которые работают над текстом мирного соглашения. Это серьезный процесс, который принес свои плоды 7 декабря, когда армянские военнопленные были освобождены в ответ на отказ Армении применить свое вето на проведение климатического саммита COP-29 в Баку в конце 2024 года>, - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что двусторонний мирный процесс без посредников имеет то преимущество, что никакая посторонняя программа или эго не могут помешать достижению соглашения. Но армянская сторона также опасается, что в асимметричной ситуации Баку может использовать ее для навязывания своей повестки дня, требуя уступок и одновременно угрожая применить силу. На пути к сделке есть три основных камня преткновения. Одним из них является демаркация границы между Арменией и Азербайджаном, где многие различные карты советской эпохи дают разные интерпретации того, где должна быть проведена граница. Второй вопрос заключается в том, какие международные гарантии и механизмы разрешения споров будут существовать, чтобы сделать соглашение устойчивым. Армяне хотят как можно большей международной поддержки, а азербайджанцы хотят, чтобы здесь было задействовано очень мало сторон. Третий вопрос - весьма спорный, это вопрос открытия 43-километрового коридора или транзитного маршрута через территорию Армении, который соединяет основную часть Азербайджана с граничащим с Турцией эксклавом Нахичевань. <Азербайджан заинтересован в воссоединении двух частей своей территории, но с как можно меньшим контролем со стороны Армении. Армения не желает уступать суверенитет или безопасность в своей стратегической южной приграничной зоне. Азербайджан настаивает на том, чтобы железнодорожное и автомобильное сообщение охраняли пограничники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Они ссылаются на армяно- азербайджано-российское заявление о трехстороннем прекращении огня от ноября 2020 года, в котором этот момент четко упоминается. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь настаивал на необходимости применения этой части сделки>, - подчеркнул де Ваал.

Он продолжил, что со своей стороны, армянская сторона пытается избавиться от российского влияния, в том числе от размещенных там после распада Советского Союза пограничников. <В Армении предполагают, что в этом вопросе существует соглашение между Баку и

Москвой, на которое Анкара тихо согласилась. Есть, по крайней мере, косвенные доказательства, подтверждающие это. Для россиян контроль над транзитным маршрутом был бы большим успехом. Им будет официально передан контроль над участком железной дороги, соединяющей Россию и Иран, и маршрутами к Персидскому заливу, впервые за десятилетия. Для России это будет ключевой железнодорожный маршрут с севера на юг, позволяющий восстановить связи с Ближним Востоком, поскольку война с Украиной и конфликт с Западом затягиваются. Тревожный сценарий заключается в том, что мирное соглашение не будет подписано до тех пор, пока Азербайджан не получит то, что он хочет, на юге Армении. Другими словами, в 2024 году Армения, скорее всего, окажется под сильным давлением, как со стороны Баку, так и Москвы, используя различные методы, с целью присоединения к программе <Зангезурский коридор>, что невыгодно ни Еревану, ни западным державам. Именно по этой причине следует внимательно отслеживать случаи местного насилия, такие как инцидент возле Неркин Ханда. Такие мелкие столкновения могут привести к новому конфликту и фатальным последствиям для всего региона>, - подчеркнул эксперт.