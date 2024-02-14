Среда, 14 Февраля 2024 17:49

АрмИнфо.Продолжается подготовка очередных российско-азербайджанских контактов относительно деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Об этом 14 февраля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Наш диалог в этой сфере носит регулярный характер и выстраивается в конструктивном ключе. В числе обсуждаемых вопросов: перспективы возвращения армянского населения в Карабах при надлежащем обеспечении его прав и безопасности, организации совместных патрулирований и охрана памятников культурно-исторического и религиозного наследия", - отметила она.

Отметим, что 12 февраля посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов сообщил, что сейчас с МИД Азербайджана согласовываются даты следующего раунда переговоров между Москвой и Баку по миротворческому контингенту в Нагорном Карабахе. Дипломат напомнил, что сроки его пребывания в оккупированном Арцахе истекают в 2025 году.

После этого заявления российского дипломата в МИД АР заявили, что РМК должны будут покинуть Арцах после 2025 года.