Среда, 14 Февраля 2024 17:49

АрмИнфо. Возможность новой войны на Южном Кавказе снова перестаёт быть умозрительной перспективой. И становится понятнее, отчего так спешил Ильхам Алиев с проведением досрочных президентских выборов. Такого мнения придерживается известный эксперт по Кавказу и Центральной Азии, политолог Аркадий Дубнов.

В своем Telegram-канале Дубнов отметил, что произошедший недавно на армяно-азербайджанкой границе инцидент с гибелью армянских военных - чрезвычайно серьезное обострение, которое происходит на фоне ужесточения требований Баку к условиям заключения мирного договора с Ереваном.

<После проведенной в сентябре прошлого года военной операции, итогом которой стал полный переход Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, Ильхам Алиев потребовал переписать конституцию Армении, исключив из нее всякие упоминания о Карабахе. В Ереване уже частично согласились с подобными требованиями, на днях с официальной страницы МИД Армении исчез целый раздел <Проблема Нагорного Карабаха> на всех языках. Тем не менее, Баку продолжает выдвигать новые требования к Еревану, угрожая применить силу в случае их невыполнения> - констатирует специалист.

Он заметил, что модальность подобной политики по отношению к соседям становится ныне нормой на постсоветском пространстве, чему мир стал свидетелем в феврале 2022 года: Пару дней назад премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британской Тhe Telegraph изложил ультиматум Алиева так: <он сказал, что если увидит, что Армения перевооружается, то начнет военную операцию против Армении, подтвердил свое требование о коридоре через территорию Армении в Нахиджеван, исключил вывод своих войск с территории Армении, со стратегических высот, заявив, что эти оккупированные территории нужны, чтобы держать под контролем армянские намерения>. По словам Пашиняна, <Азербайджан делает шаг назад от достигнутых договоренностей>. Пашинян ответил, что <иметь сильную и боеспособную армию - суверенное право любого независимого государства. Однако, в Баку считают опасным перевооружение армянской армии, которое может грозить Азербайджану попыткой реванша со стороны Еревана.

<Так это или нет, но стремление Баку обусловить мирный договор с Арменией запретом на укрепление своих вооруженных сил выглядит абсурдным. Послевоенная Армения - это не послевоенная гитлеровская Германия или поверженная императорская Япония, на которые наложены подобные ограничения:>, - считает политолог.