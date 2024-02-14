Среда, 14 Февраля 2024 12:12

АрмИнфо. Заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозепа Борреля о несоразмерной реакции Азербайджана на приграничный инцидент вызвало истеричную реакцию Баку.

Так, в МИД Азербайджана заявили, что осуждают и отвергают данные обвинения. Дальше больше, в Баку обвинили Борреля в ангажированности.

"К сожалению, ЕС пренебрегает ранением азербайджанского военнослужащего в результате снайперского огня "без каких-либо провоцирующих факторов" после пяти месяцев стабильности.

Шаги, предпринятые Азербайджаном в ответ на армянскую провокацию носили вполне адекватный и локальный характер. Эти меры также предотвратили попытки Армении расширить военную эскалацию", - с цинизмом заявили в ведомстве страны, которая по сей день оккупирует суверенные территории Армении.

При этом в Баку заверили, что предложение Верховного представителя Евросоюза об отводе вооруженных сил не практично и вызывает сожаление.

"Сторона ЕС должна учитывать, что размещенные под эгидой миссии ЕС "наемники" представляют угрозу для жизни азербайджанских военных и гражданского населения", - заявили в МИД Азербайджана, которое по всей видимости давно уже потеряло связь с реальностью.

Вместе с тем, в МИД Азербайджана назвали агрессию Азербайджана против Арцаха и деарменизацию этого региона "добровольным". В этой связи в Баку с цинизмом указали на недопустимость называть их вынужденными переселенцами.

"Еще раз с сожалением отмечаем, что, несмотря на миролюбивые инициативы президента Евросовета Шарля Мишеля, верховный представитель, занимая "проармянскую позицию" в одностороннем порядке, создает пропасть между Азербайджаном и институтами Европейского Союза и, следовательно, полностью изолирует себя от процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - добавили в Баку.

Отметим, что 13 февраля Жозеп Боррель заявил, что сообщения об обстреле на границе с армянской стороны по азербайджанским военнослужащим были прискорбными, но и ответ с азербайджанской стороны был несоразмерным.

"Действия Азербайджана, помимо прочего, проигнорировали заявления Минобороны Армении о том, что инцидент будет подробно расследован. Это в очередной раз демонстрирует срочную необходимость дистанцирования вооруженных сил с обеих сторон, в пользу чего Евросоюз высказывается уже долгое время", - отметил Боррель.