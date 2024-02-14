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АрмИнфо. У армяно-российской объединенной группировки войск, наконец, появился глава. Так, указом президента Армении на этот пост был назначен Артак Будагян.
Отметим, что эта должность была вакантна почти год. 14 марта 2023 года командующий объединенной группировкой войск Армении и России генерал-майор Тигран Парванян был отправлен в отставку.
Другим указом, опубликованном на официальном сайте президента РА, Камо Кочунц освобожден от должности первого заместителя начальника Генштаба ВС РА. Его на этом посту указом президента сменил Артур Ероян. Последний был освобожден от должности начальника Военного университета имени В. Саргсяна и назначен заместителем начальника ГШ ВС РА.
|ОДКБ видит высоким конфликтный потенциал на армяно-азербайджанской границе
|Служба пробации Минюста Армении стала полноправным членом Европейской конфедерации пробации
|В Ереване, Гюмри, Ванадзоре и Дилижане пройдет фестиваль книгодарения
|Следственный комитет Армении выявил случаи хищения госсредств в рамках программы поддержки развития интенсивного садоводства
|Ваан Керобян покинул пост министра экономики Армении: В течение этих 3-х с лишним лет я работал с непоколебимой преданностью и любовью к каждому жителю Армении
|Заявление Жозепа Борреля о несоразмерной реакции Азербайджана на приграничный инцидент вызвало истеричную реакцию Баку
|У армяно-российской объединенной группировки войск появился глава
|Канаани: Иран обеспокоен ростом напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном
|Константин Затулин назвал "операцию возмездия" Азербайджана попыткой давления
|Эксперт: Азербайджан лишь ждет момента для начала полномасштабных боевых действий против Армении
|Арарат Мирзоян: Для делимитации армяно-азербайджанской границы не нужно создавать новых карт
|Никол Пашинян: Политика Азербайджана направлена на срыв мирного процесса всеми возможными способами
|Жозеп Боррель об обстреле армянских позиций в Сюнике: Реакция Баку несоразмерна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
|Посол Финляндии назвала перспективные для инвестиций сферы в Армении
|Алексей Дедов: В Тегеране так же, как и в Москве, с опасением смотрят на попытки западных стран воспользоваться ситуацией в Армении
|В Ереване обсуждены возможности организации в Армении международных мероприятий в сфере права
|Армяно-азербайджанский переговорный процесс уже не выглядит как торг, Армения делает односторонние уступки - Сергей Маркедонов
|Адвокаты главы Synergy обвиняют правоохранителей в дискриминационном отношении
|В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
|Сотрудничество с международными партнерами - единственная система безопасности Армении - Ален Симонян
|Генсек Совета Европы отреагировала на нестабильность на армяно-азербайджанской границе
|Посол Финляндии: Финляндия постарается внести свой вклад в установление мира на Южном Кавказе
|В Ереване открылась фотовыставка, приуроченная к празднованию 300-летнего юбилея выдающегося классика туркменской литературы Махтумкули Фраги
|Мирзоян и Боррель коснулись последней азербайджанской провокации на границе с Арменией
|Сурен Григорян: В столице заработает новая проездная система с поставкой новых автобусов
|В Минобороны Армении обнародовали имена погибших военнослужащих в результате вражеской провокации в Неркин Ханд
|В МИД Армении обвинили Азербайджан в срыве усилий по установлению мира на Южном Кавказе
|Кремль: Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности
|Чалабян: Правящий режим в Армении уже более трех лет пытается убедить народ в том, что мира можно достичь, отступая и уступая врагу
|Аппарат Омубдсмена Армении приступил к мониторингу и сбору фактов по нарушению прав человека в Неркин-Ханде из-за действий азербайджанских ВС
|Раздел, посвященный нагорно-карабахскому конфликту, с сайта МИД не удален, и его содержание будет представлено в надлежащее время - Бадалян
|Эксперт: Наглость бакинского диктатора должна быть навсегда прописана в сознании армянского общества
|Максимальные объемы промыслового лова сига в озере Севан не должны превысить 257 тонн - министерство
|Провокации со стороны Азербайджана были и будут, важно, чтобы они не переросли в масштабную эскалацию - депутат от партии власти
|Реформы в транспортной сфере Еревана носят всеобъемлющий и многовекторный характер - вице- мэр
|Минобороны Армении: Число армянских военнослужащих, погибших в результате вражеской провокации, достигло четырех
|Эндрю Тернер об отмене эмбарго на экспорт оружия в Турцию: Канада потребует от Турции заявления, в котором будет обозначено пойдут ли оборонные технологии на реэкспорт в третьи страны и будут ли они включены в систему вооружения
|Тюрколог: Армянское государство полностью демонтируется
|Армянские военнослужащие были убиты азербайджанскими военными на оккупированных территориях Армении - Татоян
|Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
|Азербайджан продолжает политику присвоения армянского культурно-духовного наследия: Очередь дошла до Сагмосаванка и Нораванка
|Марукян: Азербайджан продолжает неспровоцированную незаконную агрессию против Армении
|МИД Армении удалило со своего официального сайта разделы, связанные с нагорно- карабахским конфликтом и 44-дневной войной
|Глава МИД Армении проводит встречи в Брюсселе
|В Минобороны Армении рассказали о текущей ситуации на передовой
|ЕАБР и Российско-Армянский университет начинают программу научных исследований и образовательных курсов в сфере ГЧП
|Двое военнослужащих ВС Армении погибли в результате вражеской провокации
|Военная полиция Минобороны Армении отреагировала на обвинение вражеской стороны о нарушении режима прекращения огня
|Были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.
|ВТБ (Армения) поддержал издание книги по управлению бизнесом
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Сенате Франции пройдет круглый стол на тему: "Укрепление и развитие французско- армянского децентрализованного сотрудничества"
|Регулятор прекратил производство против канала Freenews, руководимого женой спикера парламента
|Жители Вардениса прекратили акцию протеста с условием, что их требование официально будет представлено властям
|У Музея-института Геноцида армян новый глава
|Азербайджан вызвал на ковер главу делегации ЕС в стране
|В Минобороны Армении отреагировали на сообщения о ликвидации "Уголков Славы" в армии
|Перед возможной поездкой Путина в Ереван Россия должна будет получить определенные гарантии от армянской стороны - Кремль
|Читать больше
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