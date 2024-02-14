Среда, 14 Февраля 2024 11:10

АрмИнфо. У армяно-российской объединенной группировки войск, наконец, появился глава. Так, указом президента Армении на этот пост был назначен Артак Будагян.

Отметим, что эта должность была вакантна почти год. 14 марта 2023 года командующий объединенной группировкой войск Армении и России генерал-майор Тигран Парванян был отправлен в отставку.

Другим указом, опубликованном на официальном сайте президента РА, Камо Кочунц освобожден от должности первого заместителя начальника Генштаба ВС РА. Его на этом посту указом президента сменил Артур Ероян. Последний был освобожден от должности начальника Военного университета имени В. Саргсяна и назначен заместителем начальника ГШ ВС РА.