Вторник, 13 Февраля 2024 17:03

АрмИнфо. В итальянском городе Кастелланца проходит выставка фоторабот известного итальянского фотографа и военного фотокорреспондента Роберто Травана, посвященная трагедии жителей Нагорного Карабаха, которые из-за азербайджанской военной агрессии насильственно покинули свои дома, свою землю.

Как сообщает Посольство Армении в Италии, выставка, которая именуется <Нагорный Карабах: преданный мир> открылась 11 февраля и будет доступна для всех желающих до 3 марта в Вилле Помини города Кастелланца.

На открытии выставки присутствовал и выступил с речью почетный консул Армении в Милане Пьетро Кучукян.

Отметим, что за плечами итальянского фоторепортера опыт работы в Косово, Афганистане, Украине, Африке.