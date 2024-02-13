Вторник, 13 Февраля 2024 16:58

АрмИнфо. В преддверии заседания Делового совета РА-ЕС в Брюсселе 13 февраля, глава МИД Армении Арарат Мирзоян и вице-президент Еврокомиссии, Верховный представитель Совета ЕС по иностранным делам Жозеп Борель провели частную беседу.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня партнерства РА-ЕС, также были затронуты процесс реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), демократические процессы в Армении, и предпринятые в последний период совместные шаги по развитию партнерства в новых направлениях и существующие перспективы.

Обсуждались также вопросы безопасности на Южном Кавказе.

В этом контексте был затронут инцидент, произошедший сегодня утром на армяно- азербайджанской границе. В частности, очередная провокация и применением силы вооруженными силами Азербайджана в районе населенного пункта Неркин Ханд Сюникской области РА. Глава МИД РА подчеркнул, что этот инцидент еще раз показывает, что Азербайджан ищет предлоги для пограничной эскалации и постоянно пытается сорвать усилия сторон, заинтересованных в стабильности и безопасности Южного Кавказа, по возобновлению переговоров.

Была отмечена важность сдерживающих действий, для недопущения дальнейшей дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин-Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных, ранении еще одного. Позже стало известно, что все погибшие члены добровольческого союза "Еркрапа".

В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении. При этом они добавили, что в результате данных действий был уничтожен армянский боевой пост. Примечательно, что всё это происходит на территориях Армении, которые ранее были захвачены вражеской стороной на фоне молчаливого поощрения международным сообществом азербайджанской агрессии.