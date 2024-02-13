Вторник, 13 Февраля 2024 12:58

АрмИнфо.Число армянских военнослужащих, погибших в результате вражеской провокации, достигло четырех. Об этом стало известно из сообщения Минобороны Армении.

"13 февраля в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе Неркин-Ханд (Сюникская область) с армянской стороны 4 погибших и 1 раненый (состояние оценивается как средней тяжести, на данный момент его жизни ничто не угрожает).

Министерство обороны опубликует список погибших позже", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в МО Армении сообщали о двух погибших военнослужащих в результате вражеской провокации