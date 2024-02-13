Вторник, 13 Февраля 2024 12:57

АрмИнфо.Председатель Центрального совета Ай Дата, предствитель Бюро АРФД Акоп Тер-Хачатурян встретился с послом Канады в Армении Эндрю Тернером.

Тер-Хачатурян представил ожидания, которые Бюро связывает с Канадой относительно реагирования на этнические чистки Арцаха посредством геноцидальных действий Азербайджана, текущих переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному соглашению, и особенно угроз со стороны Азербайджана, фактического вторжения и оккупации Азербайджаном территории Республики Армения и т. д. Вместе с тем были высказаны опасения по поводу недавнего решения правительства Канады отменить запрет на экспорт военных технологий в Турцию.

Он напомнил, что в начале октября 2020 года Оттава приостановила в Турцию экспорт военной продукции, в частности оптического оборудования, используемого последней в производстве своих беспилотников, которые затем были отправлены в Азербайджан и применены в ходе 44- дневной войне против населения Арцаха.

Посол Тернер подтвердил позицию своего правительства в отношении того, что должны быть обеспечены права народа Арцаха на возвращение и что Канада решительно поддерживает территориальную целостность Армении, свидетельством чего является ее решение принять участие в мониторинговой миссии ЕС в ответ на официальный запрос властей Армении.

Посол Канады также сообщил, что канадские экспортеры были уведомлены о том, что Турция обязана будет предоставить заявление, в котором указывается, будут ли предоставленные оборонные технологии реэкспортироваться в третьи страны или страны, не являющиеся членами НАТО, и будут ли последние включены в вооружение.

<Канада обязана в соответствии с внутренним законодательством и Международным договором о торговле оружием (Arms Trade Treaty - ATT) предотвращать, выявлять и прекращать отправку военных товаров другим непредусмотренным бенефициарам>, - сказал он.

По итогам беседы стороны выразили обоюдную готовность продолжать подобные встречи в будущем и, при возможности, сотрудничать в рамках взаимовыгодных инициатив для укрепления канадско-армянских отношений в различных сферах.

Напомним, что в конце января текущего года правительство Канады приняло решение отменить запрет на экспорт вооружения в Турцию.

В этой связи Комитет <Ай Дата> Канады опубликовал заявление, в котором говорилось, что после объявления Азербайджаном войны Республике Арцах в сентябре 2020 года появились существенные доказательства незаконного транзита оборудования Турцией в Азербайджан, что нарушило ее договорные обязательства с Канадой и привело к незаконному использованию Азербайджаном технологий Wescam канадского производства против мирного населения в Арцахе.

<Под руководством президента Реджепа Эрдогана Турция последовательно игнорировала права человека, демократические ценности и верховенство закона и ведет учет нарушений договорных соглашений. Отмена эмбарго на поставки оружия не только противоречит давним принципам Канады, но и игнорирует продолжающуюся агрессию и нарушения прав человека, совершаемые Турцией против различных народов, включая и армян. Комитет <Ай Дата> Канады настоятельно призывает правительство Канады пересмотреть это безрассудное решение и занять принципиальную позицию против воинственности турецкого правительства>, - говорилось в заявлении.