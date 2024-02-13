Вторник, 13 Февраля 2024 12:57

АрмИнфо. Армянское государство полностью демонтируется. Следующим шагом станет изменение идентичности. Об этом на своей странице в Facebook написал тюрколог Варужан Гегамян.

К примеру, как отметил тюрколог, государственные органы перестанут выдавать свидетельства о рождении детей по имени Арарат, Ани или Монте, или запретить деятельность национальных ансамблей песни и танца. "Я не буду вам напоминать о государственных символах, они уже находятся в процессе изменений. В результате всего этого вместо существующей армянской Армении группа внешних правителей создаст безликое объединение налогоплательщиков, которое постепенно сосредоточится на одной небольшой территории, например, в Котайкской области", - написал политолог, добавив, что все остальные территории достанутся либо Турции, либо Азербайджану.

"Вы сомневаетесь в том, что я сказал? Еще весной и летом 2020 года вы сомневались, что будет война, и Арцах будет сдан. В 2021 году вы сомневались, что турки войдут в Сюник и Джермук. Вы все еще сомневаетесь, что ситуация дойдёт до этого?>, - отметил Варужан Гегамян.