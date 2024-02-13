Вторник, 13 Февраля 2024 11:42

АрмИнфо. Руководствуясь желанием урегулировать гуманитарные вопросы между Ереваном и Баку и с целью укрепления доверия между сторонами, Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей. Об этом сообщила армянской службе "Радио Свобода" официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян.

При этом она добавила, что учитывая неуместные спекуляции со стороны Азербайджана на тему журналов размещения минных полей, Армения также предоставила эти журналы размещения некоторым международным партнерам, которые также могут быть привлечены к процессу подтверждения их точности по мере необходимости.

"В свою очередь, вместо того, чтобы спекулировать на этой теме, Азербайджан имеет возможность ответить взаимностью на подход армянской стороны к урегулированию гуманитарных вопросов и продемонстрировать реальную приверженность укреплению доверия", - добавила она.

Отметим, что 12 февраля из азербайджанских источников стало известно, что Армения передала Азербайджану 8 новых формуляров карт минных полей. Карты касаются расположения мин в Омарском хребте. В Азербайджане выразили недовольство содержанием этих карт, заявив, что они якобы неточные.