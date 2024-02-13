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АрмИнфо. Руководствуясь желанием урегулировать гуманитарные вопросы между Ереваном и Баку и с целью укрепления доверия между сторонами, Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей. Об этом сообщила армянской службе "Радио Свобода" официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян.
При этом она добавила, что учитывая неуместные спекуляции со стороны Азербайджана на тему журналов размещения минных полей, Армения также предоставила эти журналы размещения некоторым международным партнерам, которые также могут быть привлечены к процессу подтверждения их точности по мере необходимости.
"В свою очередь, вместо того, чтобы спекулировать на этой теме, Азербайджан имеет возможность ответить взаимностью на подход армянской стороны к урегулированию гуманитарных вопросов и продемонстрировать реальную приверженность укреплению доверия", - добавила она.
Отметим, что 12 февраля из азербайджанских источников стало известно, что Армения передала Азербайджану 8 новых формуляров карт минных полей. Карты касаются расположения мин в Омарском хребте. В Азербайджане выразили недовольство содержанием этих карт, заявив, что они якобы неточные.
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|Раздел, посвященный нагорно-карабахскому конфликту, с сайта МИД не удален, и его содержание будет представлено в надлежащее время - Бадалян
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|Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
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|Марукян: Азербайджан продолжает неспровоцированную незаконную агрессию против Армении
|МИД Армении удалило со своего официального сайта разделы, связанные с нагорно- карабахским конфликтом и 44-дневной войной
|Глава МИД Армении проводит встречи в Брюсселе
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|Военная полиция Минобороны Армении отреагировала на обвинение вражеской стороны о нарушении режима прекращения огня
|Были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.
|ВТБ (Армения) поддержал издание книги по управлению бизнесом
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|В Сенате Франции пройдет круглый стол на тему: "Укрепление и развитие французско- армянского децентрализованного сотрудничества"
|Регулятор прекратил производство против канала Freenews, руководимого женой спикера парламента
|Жители Вардениса прекратили акцию протеста с условием, что их требование официально будет представлено властям
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