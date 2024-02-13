Вторник, 13 Февраля 2024 11:29

АрмИнфо.Азербайджан продолжает неспровоцированную агрессию против Республики Армения. Об этом на своей странице в X написал посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян.

"По предварительной информации, предоставленной Минобороны Армении, результате сегодняшней агрессии азербайджанской армии на суверенную территорию Республики Армения в Сюникской области у армянской стороны 2 убитых военнослужащих, имеются и раненые. Азербайджан продолжает неспровоцированную незаконную агрессию против Республики Армения", - написал посол.

Отметим, что согласно сообщению Министерства обороны РА, 13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь

из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд. В результате обстрела с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые", - проинформировали в Минобороны Армении.

В ведомстве также назвали дезинформацией сообщение вражеской стороны о том, что 12 февраля в период с 20:50 до 23:40 подразделения ВС Республики Армения якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточной части пограничной зоны.