Вторник, 13 Февраля 2024 11:29

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Армении удалило со своего официального сайта разделы, связанные с нагорно- карабахским конфликтом и 44-дневной войной. Об это стало известно накануне вечером.

Данные разделы были на армянском, русском, английском и французском языке. Если еще 11 февраля, данные разделы еще были доступны, то уже 12 февраля они пропали.

В этой связи армянский политолог Сергей Мелконян, в частности, написал: "Как переписывается история?!

На сайте МИД Армении всегда был раздел "Нагорно-Карабахская проблема". Доступен он был на армянском, русском, английском и французском.

Сейчас эта страница удалена со всех языковых версий.

Если это не техническая ошибка (в чем сомневаюсь), то Армения уже технически и официально солидарна с Азербайджаном: "Нагорно-Карабахской проблемы больше нет".

Примечательно, что разделы пропали после того, как 11 февраля представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил "спорным для Баку является и официальный сайт МИД Армении, где в разделе, посвященном карабахской проблеме, говорится, что Арцах является неотъемлемой частью исторической Армении".

АрмИнфо обратилось за комментарием по этому поводу в МИД страны. На момент публикации данной информации, ответа не поступало