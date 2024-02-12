Понедельник, 12 Февраля 2024 19:04

АрмИнфо. В Сенате Франции 12 февраля пройдет круглый стол на тему: "Укрепление и развитие французско-армянского децентрализованного сотрудничества". Мероприятие пройдет под высоким патронажем председателя Сената Франции Жерара Ларше в партнерстве с организацией "United Cities France".

Согласно анонсу на сайте французского Сената, парламентарии, местные выборные должностные лица, а также французские и армянские дипломаты поделятся своим опытом в рамках четырех тематических последовательностей: политическая и геополитическая ситуация в Армении через несколько месяцев после агрессии Азербайджана в Нагорном Карабахе; проблемы и потребности армянских общин перед лицом проблем безопасности и дипломатических проблем Армении; поддержка Сенатом Армении посредством парламентской дипломатии; новости французско-армянского децентрализованного сотрудничества.

Сегодня между местными властями Франции и Армении существует более пятидесяти децентрализованных партнерств по сотрудничеству. "Этот круглый стол знаменует собой еще один шаг в поддержке, оказываемой Сенатом Армении. Таким образом, мы надеемся на дальнейшее укрепление партнерства между местными властями двух стран, в контексте, где проблемы никогда не были такими важными", - отметила вице-президент Сената, отвечающий за межпарламентское сотрудничество и группы межпарламентской дружбы Лоик Эрве.

В сообщении также отмечается, что Армения столкнулась с серьезным кризисом после военной агрессии Азербайджана в Нагорном Карабахе 20 сентября 2023 года. Ее местные власти находятся на передовой, чтобы приветствовать около 100 000 беженцев, бежавших от боевых действий и распада Республики Арцах. Сенат принял в среду, 17 января 2024 года, резолюцию, осуждающую военное наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе и предотвращающую любые дальнейшие попытки агрессии и нарушения территориальной целостности Республики Армения.