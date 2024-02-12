Понедельник, 12 Февраля 2024 19:01

АрмИнфо.У Музея-института Геноцида армян (МИГА) новый глава.

Так, согласно сообщению пресс-службы МИГА, 12 февраля состоялось заседании Совета попечителей фонда "Музей-институт Геноцида армян". В ходе тайного голосования попечительского фонда, кандидат исторических наук, заместитель директора музея по линии научных работ Эдита Гзоян была избрана новым главой МИГА.

В заседании приняли участие 10 из 15 членов Совета попечителей. Добавим также, что Гзоян была единственным кандидатом на эту должность.