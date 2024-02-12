Понедельник, 12 Февраля 2024 17:18

АрмИнфо. Посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджанской Республике Петер Михалко был вызван в МИД страны, где до его сведения было еще раз доведено, что "противоречащая первоначальным договоренностям деятельность Мониторинговой миссии ЕС в Армении вызывает серьезную озабоченность".

"Было подчеркнуто, что мониторинговая миссия ЕС стала агентом "бинокльной дипломатии", способствующей организации визитов в приграничные районы различных европейских официальных лиц, а также неофициальных делегаций.

Все без исключения такого рода визиты проводятся с целью разжигания ненависти к Азербайджану и необоснованной азербайджанофобии. Особую тревогу вызывает тот факт, что эта активность "бинокль-дипломатии" наблюдается в период, когда вдоль границы царит невиданное до сих пор спокойствие, когда и Азербайджан, и Армения предпринимают серьезные шаги для построения доверия", - отмечается в сообщении МИД АР.

Также было отмечено, что недавний инцидент, связанный с предотвращением попытки незаконного пересечения границы в регионах, находящихся в ведении мониторинговой миссии ЕС, бросает серьезную тень на заявленные ею задачи. "ЕС был сделан серьезный призыв предпринять все необходимые меры для деятельности как нейтральной, гражданской и невооруженной миссии в соответствии с мандатом миссии, размещенной на территории Армении, а также воздержаться от любой деятельности, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, или тем или иным образом затрагивающей его законные интересы безопасности", - подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.

Отметим, что 6 февраля глава делегации ЕС в Азербайджане Петер Михалко отреагировал на нападки Баку на гражданскую миссию Евросоюза в Армении (EUMA).

"Сожалею, что в последние дни некоторые СМИ в Азербайджане опубликовали абсолютно необоснованные обвинения в адрес Миссии ЕС в Армении. Подчеркиваю, что EUMA является гражданской, невооруженной миссией, и ее мандат заключается в наблюдении. Присутствие миссии направлено на содействие стабильности и укреплению доверия. ЕС продолжит свои усилия по поддержке мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией", - написал в своем микроблоге в Твиттер (Х) Петер Михалко.