Понедельник, 12 Февраля 2024 14:51

АрмИнфо.. Перед возможным визитом президента России Владимира Путина в Армению нужны определенные заверения от армянских партнеров в связи с присоединением Еревана к МУС. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с российскими СМИ.

"Мы уже говорили, что безусловно, новая реальность, связанная с присоединением Армении к этому международному статуту, конечно же, не может не иметь негативного влияния на наши двусторонние отношения. Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров. Этот вопрос еще предстоит решать в рамках двустороннего диалога, на что мы и настроены", - сказал Песков, передает РИА Новости.

Отметим, что накануне, премьер Армении Никол Пашинян не дал прямого ответа на вопрос международного обозревателя британского издания The Telegraph Роланда Олифанта о том, могут ли арестовать президента России Владимира Путина, если он прибудет в Ереван.

Напомним, что Национальное Собрание РА на заседании 3 октября 2023 года ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он был подписан президентом страны и вступил в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. Уже 1 февраля, Армения стало полноправным членом структуры.

По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, МУС в основном рассматривает преступления за совершение геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления за агрессию. Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как это предусмотрено в настоящем статуте, на территории любого государства-участника и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства.

Киракосян заметил, что ратификация данного документа позволит инициировать в МУС разбирательства против Азербайджана за военные преступления, совершенные в Арцахе, где фактически произошла насильственная депортация населения, а также за агрессию против Армении. Без наличия данного документа у Армении практически не было механизмов по привлечению Баку к ответственности.

Отметим, что 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Впрочем, армянская сторона отмечает, что ратификация документа не направлена против России. Позже источник в МИД РФ сообщал, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ