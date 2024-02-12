Понедельник, 12 Февраля 2024 12:40

АрмИнфо. Армянская сторона передала азербайджанской стороне 8 формуляров минных полей. Они касаются оккупированных территорий Арцаха. Как стало известно из заявления ANAMA, представленные формуляры в основном состоят из записей о минных полях, окружающих Мравский хребет в Карвачаре.

"В соответствии с нормативными техническими правилами, в формулярах минных полей указываются типы мин, количество, расстояния между установленными минами, сведения о способах установки и укрытия. Однако, как и прежде, в последних представленных формулярах данные неточные, ненадежные и неполные", - заявили в организации добавив, что точность данных, предоставленных Арменией в 2021 году о минных полях по ряду направлений, составила 25%.

Отметим, что ранее СНБ Армении сообщило о намерении передать Азербайджану 8 формуляров карт минных полей в рамках процесса по формированию атмосферы доверия между сторонами.