Понедельник, 12 Февраля 2024 12:32

АрмИнфо.Республика Армения готова быть настолько близкой к Европейскому союзу, насколько Европейский союз посчитает это возможным. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph.

По словам премьера, за последние месяцы в регионе произошло очень значимое событие,- дружественная Грузия стала кандидатом в члены Европейского союза. Это событие, считает Пашинян, неизбежно окажет влияние на общую картину и атмосферу всего региона. Республика Армения и правительство страны должны занять определенную позицию в отношении этого события, считает глава кабмина.

<Очевидно, что отношения между Арменией и Европейским союзом углубляются, и очевидно, что отношения между Арменией и Европейским союзом углубляются в том числе в условиях и благодаря претворению в жизнь Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. И, конечно, с другой стороны, тоже очевидно, что отношения между Арменией и ЕС становятся ближе, поскольку, по мнению международного сообщества, мы имеем видимые успехи на пути реализации демократических реформ>, - заявил он.

Как отметил премьер, власти РА претворяют в жизнь требования, которые получают от армянского народа. <И этим требованием прежде всего являются демократические реформы. И демократия, демократические реформы, развитие демократического общества не являются для нас повесткой, которая просто возникла в силу обстоятельств. Я много раз заявлял, что это для нас стратегия, и в своем выступлении в Европейском парламенте я сказал, что мы продолжим реализацию этих стратегий, продолжим эти реформы. Республика Армения готова быть настолько близкой к Европейскому союзу, насколько Европейский союз посчитает это возможным>, - заверил Пашинян.