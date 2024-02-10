Суббота, 10 Февраля 2024 15:21

АрмИнфо. Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании (AZEX) в лице Института по Правам Человека (ИПЧ) и Института Свободы и Безопасности Репортеров (ИСБР) осуждает власти Азербайджана за тотальные фальсификации во время президентских выборов, прошедших 7 февраля 2024 года, и призывает к проведению новых и справедливых выборов.

Как говорится в заявлении, поступившем в АрмИнфо, коалиция AZEX наблюдала за ходом голосования удаленно, при помощи камер наблюдения, которые были оборудованы в 20% из всех действующих участков. Впервые за историю удаленного наблюдения было зафиксировано полное отключение звука камер наблюдения, что сделало невозможным удаленное аудио наблюдение, благодаря которому на предыдущих выборах удавалось зафиксировать множество косвенных аудио улик, указывающих на нарушения на участках. У около 40 % всех камер наблюдения обзор ракурса был специально смещен от наиболее значимых зон, где могли бы быть зафиксированы нарушения.

Отключения звука на всех камерах и умышленно нарушенный ракурс обзора указывает на то, что ЦИК Азербайджана намеренно пыталось минимизировать удаленный сбор аудио- и видео-доказательств нарушений в день голосования. Факты давлений на независимых журналистов и наблюдателей, пытавшихся снимать <аномалии> в ходе голосования также указывает на то, что действующие власти старались укрыть массовые нарушения, такие как: <карусели> (голосование одних и тех же людей на нескольких избирательных участках) и массовый подброс бюллетеней в избирательные урны.

<К сожалению, лишь 1000 из имеющихся в стране 6319 избирательных участков были оборудованы видеокамерами, что не позволило удаленно задокументировать все имеющие место нарушения в ходе голосования и подсчета голосов>, - заявил сопредседатель AZEX Эмин Гусейнов.

<Анализ видеонаблюдения с участков, где были установлены камеры, выявил существенные фальсификации по завышению явки практически на всех участках. Учитывая то, что даже под камерами наблюдения лица, ответственные за проведение честных выборов, умудрялись устраивать явные махинации, становится очевидным, что схожие нарушения на участках, не оборудованных камерами, были в разы больше>, - подытожил Гусейнов AZEX считает оценку наблюдательной миссии ОБСЕ БДИПЧ, озвученную ее представителями на итоговой пресс-конференции недостаточно критичной и всеобъемлющей по отношению к имеющимся вопиющим недостаткам в ходе организации и проведении выборов.

Отмечается, что проведение выборов на 15 месяцев ранее изначально запланированного срока, связано с желанием властей Азербайджана использовать возможности проведения в стране в ноябре текущего года климатического саммита ООН COP-29 для укрепления международной легитимности и репутации действующего президента Ильхама Алиева, который бессменно находится у власти более 20 лет , и намерен править в Азербайджане еще следующие 7 лет.

AZEX призывает страны члены ООН дать объективную оценку ситуации с правами человека и демократии в Азербайджане, и не дать действующим властям страны извлекать политические дивиденды из-за проведения в стране такого масштабного мероприятия, как COP-29. - 0 -

AZEX считает, что проведение выборов на 15 месяцев ранее изначально запланированного срока, связано с желанием властей Азербайджана использовать возможности проведения в стране в ноябре текущего года климатического саммита ООН COP-29 для укрепления международной легитимности и репутации действующего президента Ильхама Алиева, который бессменно находится у власти более 20 лет , и намерен править в Азербайджане еще следующие 7 лет . AZEX призывает страны члены ООН дать объективную оценку ситуации с правами человека и демократии в Азербайджане, и не дать действующим властям страны извлекать политические дивиденды из-за проведения в стране такого масштабного мероприятия, как COP-29 .