Суббота, 10 Февраля 2024 13:40

АрмИнфо.Вопрос продления полномочий российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе после ноября 2025 года будет зависеть от ситуации в регионе, востребованности их дальнейшего присутствия и соответствующих договоренностей с Баку. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

Напомним, что в конце января в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе РМК и армяно-азербайджанской нормализации, заявил, что вопрос размещения в Нагорном Карабахе российских миротворцев больше не касается армянской стороны, является предметом двустороннего обсуждения с Баку

По словам Галузина, в результате боестолкновений 19-20 сентября 2023 года Карабах перешел под полный контроль Баку. <Упомянутые сентябрьские события произошли не на пустом месте. Армянская сторона признала территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах в его составе, еще на саммите под эгидой ЕС в октябре 2022 года в Праге. При этом вопрос обеспечения прав и безопасности армянского населения региона тогда решен не был>, - отметил он.

<Сейчас Карабах интегрируется в правовое поле Азербайджана. К сожалению, большинство карабахских армян покинуло регион. Это был их тяжелый, но добровольный выбор. В связи с этим важно создавать условия для возвращения тех, кто захочет это сделать, при надлежащем обеспечении их прав и безопасности. Готовы оказывать всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии Российского миротворческого контингента, присутствие которого имеет большое значение.

С учетом радикального изменения ситуации в Карабахе условия пребывания наших миротворцев обсуждаются только с азербайджанской стороной. Следует отметить, что наш диалог с партнерами носит конструктивный характер. Все возникающие вопросы решаем взаимоприемлемым образом>, - сказал замглавы российского МИД.

Отметим, что согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года РМК должны были присутствовать в Арцахе до ноября 2025 года, с возможностью дальнейшего продления мандата. Однако, после прошлогодней сентябрьской азербайджанской агрессии и деарменизации НКР встал вопрос о дальнейшей судьбе миротворцев, остающихся в опустошённом городе.