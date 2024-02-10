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 Суббота, 10 Февраля 2024 13:40
Наира Бадалян

Замглавы МИД РФ считаем важным создание условий для безопасного возвращения тех арцахцев, кто захочет это сделать

Замглавы МИД РФ считаем важным создание условий для безопасного возвращения тех арцахцев, кто захочет это сделать

АрмИнфо.Вопрос продления полномочий российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе после ноября 2025 года будет зависеть от ситуации в регионе, востребованности их дальнейшего присутствия и соответствующих договоренностей с Баку. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

Напомним, что в конце января в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе РМК и армяно-азербайджанской нормализации, заявил, что вопрос размещения в Нагорном Карабахе российских миротворцев больше не касается армянской стороны, является предметом двустороннего обсуждения с Баку

По словам Галузина, в результате боестолкновений 19-20 сентября 2023 года Карабах перешел под полный контроль Баку. <Упомянутые сентябрьские события произошли не на пустом месте. Армянская сторона признала территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах в его составе, еще на саммите под эгидой ЕС в октябре 2022 года в Праге.  При этом вопрос обеспечения прав и безопасности армянского населения региона тогда решен не был>, - отметил он.

<Сейчас Карабах интегрируется в правовое поле Азербайджана. К сожалению, большинство карабахских армян покинуло регион. Это был их тяжелый, но добровольный выбор. В связи с этим важно создавать условия для возвращения тех, кто захочет это сделать, при надлежащем обеспечении их прав и безопасности. Готовы оказывать всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии Российского миротворческого контингента, присутствие которого имеет большое значение.

С учетом радикального изменения ситуации в Карабахе условия пребывания наших миротворцев обсуждаются только с азербайджанской стороной. Следует отметить, что наш диалог с партнерами носит конструктивный характер. Все возникающие вопросы решаем взаимоприемлемым образом>, - сказал замглавы российского МИД.

Отметим, что согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года РМК должны были присутствовать в Арцахе до ноября 2025 года, с возможностью дальнейшего продления мандата. Однако, после прошлогодней сентябрьской азербайджанской агрессии и деарменизации НКР встал вопрос о дальнейшей судьбе миротворцев, остающихся в опустошённом городе. 

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