Пятница, 9 Февраля 2024 15:18

АрмИнфо. Союз промышленников и предпринимателей Армении (СППА) выражает глубокую обеспокоенность недавними непропорциональными действиями правовой системы в отношении бизнесменов и государственных чиновников.

Как отмечается в заявлении СППА, поступившем в АрмИнфо, выступая за необходимость до конца раскрыть любое нарушение закона и наказать виновных, в Союзе, тем не менее считают недопустимым, когда в случае предполагаемого экономического преступления даже на предварительной стадии расследования дела, когда вина даже не установлена, к бизнесменам, а также государственным чиновникам необоснованно применяются крайние методы пресечения, вплоть до содержания под стражей.

<Свежий пример сказанного - арест основателя и директора SYNERGY Ашота Оганесяна и других фигурантов того же дела, когда последние были лишены возможности заниматься нормальной деятельностью, пострадала их деловая репутация, а соответствующее дело все еще расследуется. Мы считаем, что такая мера пресечения является непропорциональной и неоправданной. Подобный подход к бизнесменам накладывает негативный отпечаток как на их инициативу, так и на привлечение иностранных инвестиций>, - говорится в заявлении.

Напомним, что уголовное дело против ряда чиновников Минэкономики и представителей частного сектора было возбуждено 31 января. По версии следствия, в рамках тендера "Создание банка общественных инвестиционных программ" должностные лица вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия ее конкурента. В результате победила компания, которая представила заявку в три раза дороже (на 392 млн. драмов - почти $100 тыс). Позже стало известно, что речь идет о компании Synergy. В настоящее время по делу арестованы директор компании Ашот Ованнисян; бывшая сотрудница компании, невестка спикера парламента Ани Геворкян; еще одна сотрудница компании, а также глава департамента политики государственных инвестиций Минэка Лили Сираканян. Уволенная заместитель министра экономики Ани Испирян была отправлена под домашний арест.

Накануне сообщалось, что решения об аресте учредителя-директора и сотрудника компании Ашота Ованнесяна и Лили Мкрян в рамках дела о злоупотреблениях и превышении полномочий в Минэкономики Армении были обжалованы в Апелляционном суде. Ранее Генпрокуратура Армении получила ходатайство о личном поручительстве депутатов фракции <Гражданский договор> по данному делу.