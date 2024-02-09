Пятница, 9 Февраля 2024 15:17

АрмИнфо. Процесс оптимизации структурных подразделений Службы миграции и гражданства МВД Армении вызвал множество спекуляций. Оптимизация Мегринского суда дало повод для политических спекуляций, то же самое происходит с Варденисом. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обсуждения отчета о деятельности Службы за 2023 год.

На днях депутат от блока <Армения> Гарник Даниелян в парламенте заявил, что в Мегри закрывают государственные учреждения - суд первой инстанции, подразделение Комитета кадастра, нотариальная контора, больница, морг, закрыт и архив. <Закрытие этих ведомств под предлогом оптимизации создает лишь препятствия для мегринцев. Что еще закроете в ближайшее время - детские сады, школы? Какова реальная цель всего этого?> - спросил Даниелян. Он перечислил и другие проблемы, с которыми сталкиваются жители Мегри, - отсутствие скотобоен, транспорта и др. <Из-за отсутствия элементарных условий и базовых услуг в Мегри многие семьи переезжают в другие города>, - подчеркнул Даниелян, добавив, что под предлогом оптимизации закрываются ведомства и иных приграничных общин. <Мегри - южные ворота Армении, Мегри и его жители заслуживают ежедневной заботы, в то время как там проводится политика, которая приведет к деарменизации этой прекрасной части нашей Родины и новым бедствиям>, -заключил парламентарий.

По словам премьера, оптимизацию планируется провести по всей стране, в том числе в Ереване и никакие спекуляции не повлияют на процесс. Вместе с тем, по его словам, есть идея в процессе оптимизации и до начала процессов цифровизации, при выявлении проблемных моментов, задействовать мобильные офисы Службы.

Глава Службы и его заместители доложили главе кабмина, что в рамках структурных реформ была поставлена цель превратить территориальные паспортные службы в территориальные подразделения Службы миграции и гражданства, где будут оказываться не только паспортные услуги, но и другие услуги в рамках функций Службы: прием заявлений на получение статуса проживания, о предоставлении убежища, на получение или прекращение гражданства РА и т.д.

Так, в отчетном году были утверждены новая структура и устав Службы: в структуру, псоле оптимизации, входят 6 отделов и 47 территориальных подразделений (вместо ранних 63-х). Было отмечено, что оптимизация проводилась по ряду критериев: распределению территориальных подразделений, географии, охвату населения услугами, эффективности управления.

В 2023 году также была запущена платформа migration.e-gov.am. Это дает гражданам возможность получать в режиме онлайн ряд информации, в частности, об адресе регистрации, номере общественных услуг как гражданина, так и его несовершеннолетних детей, а также документов, удостоверяющих личность. Через сайт также осуществляется онлайн-очередь на обслуживание в паспортные службы Еревана. По словам чиновников, таким образом снизилась нагрузка от очередей в территориальных подразделениях по миграции и гражданству, очереди переведены в электронный формат. В ближайшее время оцифрованные услуги на сайте migration.e-gov.am будут расширены.