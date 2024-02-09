Пятница, 9 Февраля 2024 15:13

АрмИнфо.. На вооружение азербайджанской армии приняты ударные БПЛА турецкого производства. Как сообщают азербайджанские СМИ, президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с сыном Гейдаром 9 февраля посетили военные объекты ВМС, и понаблюдали за полетом принятого на вооружение БПЛА "Akıncı".

Более того, министр обороны Закир Гасанов и технический директор турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар проинформировали Алиева об условиях, созданных в Академии, и беспилотных летательных аппаратах.