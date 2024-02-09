Пятница, 9 Февраля 2024 13:16

АрмИнфо. В декабре 2023 года, казалось бы, имелись все предпосылки для развязки конфликта, который стал одним из триггеров распада СССР, а затем и геополитической дестабилизации Кавказского региона. Однако прошли новогодние торжества, а количество оптимистических прогнозов и заявлений так и не перешло в качество. Об этом говорится в статье российского политолога Сергея Маркедонова для Российского совета по международным делам (РСМД).

Политолог напомнил, что помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев 4 января 2024 г. констатировал, что между сторонами имеется значительный прогресс по тексту мирного соглашения, но при этом остается "несколько нерешенных вопросов". Снова пресловутая неопределенность! "Подобная ситуация возникает не в первый раз. Вспомним, как еще "до исторического материализма" при старом статус-кво посредники любили говорить: решены все вопросы, кроме нескольких, но среди них был статус Нагорного Карабаха, вопрос о возвращении беженцев и деоккупации семи районов. Сегодня все вышеупомянутые проблемы политически не актуальны. Но актуализировался новый список- анклавы/экславы, "коридор" или "проход", мирный договор. И с этой повесткой тоже все не так просто", - заметил эксперт. По убеждению Маркедонова, в новых условиях Азербайджан стремится к камерному формату урегулирования (двусторонний формат переговоров, если не с полным исключением посредников, то с их минимальным вмешательством). Ереван же заинтересован в обратном - во внешних гарантиях.

"Правда, на фоне охлаждения с Москвой команда Пашиняна не слишком успешно пытается обеспечить их за счет наращивания кооперации с западными партнерами.

Для Баку крайне важно раз и навсегда заблокировать возможности для национально-территориального реванша. Отсюда и набор азербайджанских требований, затрагивающий не только вопросы границ и безопасности, но и государственно-политической идентичности постсоветской Армении. Армянское руководство стоит перед сложной дилеммой. Ей приходится де-факто демонтировать "третью республику", возникшую на основе "миацума".

И здесь спешка банально опасна для Пашиняна и К, прежде всего, по внутриполитическим причинам. И в этом контексте "отсрочка" для него­не самый плохой вариант. Но Азербайджан, похоже, не очень-то готов внимать этим аргументам, пойман геополитический драйв, есть риск потерять темп", - резюмировал Маркедонов.