Четверг, 8 Февраля 2024 19:08

АрмИнфо. Мэрия хочет повысить цены на городской транспорт, <обосновывая> это тем, что себестоимость единицы перевозки пассажиров на новых автобусах превышает 100 драмов. Об этом на своей странице в Фейсбук написал лидер движения <Мать Армения> Андраник Теванян.

Назвав установленные властями цены хищническими, Теванян рассказал, что последние предлагают установить стоимость абонемента на год до 1000 поездок в 110 000 драмов. Тогда как цена годового абонемента в Тбилиси на пользование всеми видами транспорта (автобус, метро, канатная дорога) и без ограничений по количеству составляет 250 лари - 37 500 драмов.

Помимо этого, лидер Движения рассказал о бумажном QR-билете <70 минут> с возможностью совершить 3 поездки в течение 70 минут с момента активации (при условии однократного использования в каждом транспортном средстве), каждое использование - 100 драмов. Подобная карта в Тбилиси рассчитана на 90 минут, без ограничений по количеству и на пользование всеми видами транспорта, цена которой составляет 1 лари, т.е. 150 драм. Кроме этого карта может переходить из рук в руки, то есть этой картой могут пользоваться несколько человек.

<Нелегитимные власти Еревана и их руководитель пусть не пытаются рассказывать сказки о том, что невозможно не поднять цену на реформируемый транспорт. Они не провели никаких реформ, но при этом хотят повысить тарифы. В рамках программы <Гражданин не материал для грабежа и штрафа>, - написал Теванян.

Отметим, что столичные власти, после того, как <переварили> повышение стоимость парковки в Ереване в более чем 10 раз (с 12 тысяч, сумма возросла до 160 тысяч драм), решили повысить стоимость проезда в общественном транспорте в городе.

Вице-мэр Еревана Сурен Григорян в ходе недавней пресс-конференции сообщал, что на общественный транспорт будут действовать разные тарифные пакеты, поэтому указать точную сумму повышения цен затруднился. При этом он сообщил, что при расчете на 60 поездок в месяц (речь идет о 30 календарных днях) за билет необходимо будет заплатить 11 000 драмов наличными, а при оплате через систему Telcell - 10 800 драмов. Аналогичным образом квартальные и годовые билеты будут стоить соответственно 25 тыс. драмов ( через Telcell 24,8 тыс. драмов) и 110 тыс. драмов (108 тыс. драмов). <Соответственно, стоимость поездки в одну сторону на одном виде транспорта составит 180 драмов, вместо нынешних 100>, - сказал он.

Согласно муссируемым в СМИ данным, стоимость проезда в транспорте будет колебаться от 300 до 500 драм за одну поездку. Отметим, что это неподъемная цена для граждан, доход многих из которых в месячном разрезе составляет меньше 200 долларов