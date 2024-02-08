Четверг, 8 Февраля 2024 16:47

АрмИнфо. Земельный участок в 2,4 гектара в курортной зоне в селе Артаваз Котайкской области возвращен государству и закреплен за Комитетом госумищества. Постановление принято 8 февраля на заседании кабмина РА.

Как заявила генпрокурор Анна Вардапетян, Антикоррупционный гражданский суд в апреле 2023 года удовлетворил требование надзорного органа, которым признало недействительным итоги аукциона от мая 2007 года, и как следствие - сделку по продаже указанного участка между губернатором Котайка (губернатором области в 2001-14 годах был Коваленко Шахгалдян) и его советником, а также дальнейшую госрегистрацию имущества (земельный участок площадью около 24 тыс. кв. м, находящийся в общине Цахкадзор) на имя сына главы региона в октябре 2015 года.

Участок оценен в 46,9 млн драмов и передан Комитету по управлению госимуществом. Дело по еще одному участку, площадью в 2 га, находится на рассмотрении и скоро будет представлено правительству.

Генпрокурор представила предысторию дела. Так, решением правительства от 2007 года 558 800 кв. м лесных земель, находящихся за административными границами общин Котайкской области, и 364 800 кв. м лесных земель общины Раздан были переданы общине на праве безвозмездной собственности, затем областной администрацией Котайка и мэрией Раздана были проведены фальшивые аукционы по реализации земельных участков, и лицам, желающим приобрести конкретные земельные участки, были выданы поддельные документы о собственности.

В 2019 году орган, осуществляющий производство, принял решение прекратить производство в отношении губернатора Котайкской области, начальника отдела областной администрации, главного специалиста того же отдела, главного бухгалтера, мэра Раздана и группы сотрудников мэрии на основании истечения срока давности, прокуратура подала 14 исков, 6 из которых были удовлетворены.