Четверг, 8 Февраля 2024 16:46

АрмИнфо. Вопрос Арцаха не закрыт для Киликийского Католикосата. Об этом заявил Католикос Великого Дома Киликии Арам I в интервью CILICIA TV , отвечая на вопрос об Арцахе.

Источник напоминает, что в течение последних месяцев Католикос совершил пастырские визиты в ряд епархий Католикосата Великого Дома Киликийского. В частности, в Грецию, Кипр, Гану, восточную часть Северной Америки, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

На уточнение, поднимался ли вопрос Арцаха на этих встречах, Арам I в частности, сказал: " На всех наших встречах с высокопоставленными чиновниками иностранных государств мы, естественно, обсуждали вопрос Арцаха. Сначала мы хотели узнать их мнение, а затем прояснили наши опасения и ожидания. В связи с этим необходимо провести четкое различие между встречами, которые у нас были до и после оккупации Арцаха.

Что касается наших встреч перед падением Арцаха (с премьер-министром Ганы, президентом Кипра, премьер- министром Греции и различными послами в столице), мы подчеркнули важность защиты прав народа Арцаха в соответствии с международным правом и даже указали на право Арцаха на самоопределение и территориальную целостность Азербайджана, которые как принципы являются частью международного права, вплоть до возможностей создания сосуществования".

По словам Католикоса, его собеседники, подчеркнув важность сохранения территориальной целостности Азербайджана, подчеркнули необходимость сохранения прав народа Арцаха, несмотря на то, что Азербайджан последовательно работает в международном сообществе над укреплением своих взглядов.

"После оккупации Арцаха на наших встречах, в том числе в межцерковных структурах, мы подчеркивали следующие моменты: право на возвращение народа Арцаха, восстановление прав арцахских армян с международными гарантиями, безопасное сохранение религиозных и культурных структур, освобождение пленных и арестованных государственных чиновников, гуманитарное обращение с арцахскими вынужденными переселенцами, поселившимися в Армении.

По указанным вопросам среди официальных лиц зарубежных стран существовало общее понимание. Вопрос Арцаха не закрыт для Киликийского Католикосата. Арцах занимает важное место в повестке наших национальных требований", - отметил Его Святейшество.