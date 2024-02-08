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АрмИнфо.Новая конституция Армении необходима, первую очередь, для нынешнего и будущего поколений. Об этом 8 февраля журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор>, известный предприниматель Хачатур Сукиасян.
По его словам, нынешние власти хотят передать будущему поколению безопасную страну, что является задачей номер один. Что касается исторической справедливости, то, как заметил парламентарий, она должна соответствовать реалиям. <Нельзя жить иллюзиями, а тем более, мечтать, что находитесь в космосе, это неприемлемо. Необходимо делать то, для чего имеются возможности. Наша задача заключается в том, чтобы ежеминутно эти возможности наращивать, чтобы быть более конкурентоспособной, эффективной и полезной страной>, - отметил депутат.
Он заверил, что с принятием новой конституции власти не стремятся стереть всю историю постсоветского периода республики. Что касается Геноцида армян, то, как подчеркнул парламентарий, никто не собирается предать забвению данный исторический факт. <Хотя в Геноциде армян есть и доля вина самих армян, которые не смогли организоваться. Но это преступление действительно является позором для Турции, в мире лишь несколько народов, подвергшихся ему, однако этот факт должен стать для нас уроком, не для того, чтобы плакать, а для того, чтобы мы, наконец, начали усиливаться. Нам не нужно, чтобы кто-то что-то признавал, поскольку в данном случае речь идет о политической торговле, нам нужно усиление государства и его институтов, чтобы ни у кого и в мыслях не было повторение трагедии 100-летней давности.
Если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений>, - сказал депутат.
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