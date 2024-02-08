Четверг, 8 Февраля 2024 16:44

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи в составе гражданской миссии ЕС в РА посетил Гегаркуникскую область и ознакомился с ситуацией на передовой.

"С миссией наблюдателей ЕС в армянском селе Норабак, в 4 км от линии военного соприкосновения.

Присутствие европейских наблюдателей дает спокойствие этим изолированным и уязвимым группам населения.

Миссия является убедительным доказательством того, что они не забыты миром", - отметил Декотиньи.