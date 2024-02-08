Четверг, 8 Февраля 2024 16:28

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Гааге, принял участие в круглом столе в одном из престижных аналитических центров Королевства Нидерландов - Институте международных отношений "Клингендил".

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе дискуссии, с участием представителей экспертных кругов и журналистов- аналитиков, Мирзоян

подробно представил текущую ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, особенности процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе и переговоры по проекту мирного соглашения. Глава МИД Армении рассказал о шагах и предложениях Еревана по согласованию проекта, с одной стороны, и амбициях Азербайджана затянуть процесс, с другой стороны.

Мирзоян подчеркнул необходимость однозначного признания территориальной целостности друг друга и необходимость обеспечения максимальной определенности дальнейшего процесса делимитации на основе Алма- Атинской декларации и новейших легитимных карт СССР. В контексте разблокирования региональных транспортных и экономических каналов глава МИД Армении подчеркнул недопустимость какой-либо "коридорной" логики для Республики Армения. В этом ключе он напомнил, что Ереван неоднократно выражал готовность предоставить необходимые облегченные механизмы, которые будут действовать исключительно под суверенитетом и юрисдикцией Республики Армения. В этом контексте была упомянута разработанная правительством РА концепция "Перекрестка мира", то есть создание эффективных путей и условий, соединяющих Север с Югом и Восток с Западом, в том числе в качестве гарантии стабильности на Южном Кавказе.

Мирзоян также ответил на интересующие присутствующих вопросы. Касаясь углубления партнерства РА-ЕС, министр отметил, что отношения Армении с европейской интеграционной структурой основаны на общих ценностях и демократических принципах, включают в себя эффективную реализацию соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а также как развитие новых направлений сотрудничества.

Главный дипломат Армении также коснулся шагов, предпринятых правительством для удовлетворения нужд и прав армянского населения, насильственно перемещенного со своей родины в результате этнической чистки, проводимой Азербайджаном в Нагорном Карабахе.