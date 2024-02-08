Четверг, 8 Февраля 2024 11:22

АрмИнфо.В то время как Азербайджан и Турция открыто готовятся к новой агрессии против Армении, формируя для этого необходимый внешний, политический, военный и пропагандистский фон, правительство Армении готовится к операции <кто будет следующим виновником>? Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"Что на этом фоне делает правительство РА? Разрушает последние устои самообороны, обостряет внутриобщественные отношения, приближая

страну к новому хаосу. Правительство не ставит перед собой задачу защитить собственную страну и граждан, его приоритет - очередное поражение", - подчеркнул оппозиционер.