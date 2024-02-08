Четверг, 8 Февраля 2024 11:19

АрмИнфо. Армения по-прежнему твердо поддерживает усилия по повышению эффективности ООН, ее устойчивости и целостности перед лицом нынешних и меняющихся вызовов. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Армении при ООН Мгера Маргаряна по поводу доклада Генерального секретаря о работе Организации.

Армянский дипломат констатировал, что устойчивость и эффективность Организации продолжают подвергаться испытаниям, в частности, в ситуациях конфликтов и кризисов. По его словам, своевременные и последовательные действия по мобилизации и оказанию адекватной гуманитарной помощи нуждающимся людям остаются серьезной проблемой, равно как и механизмы предотвращения и разрешения конфликтов.

"Признавая выдающуюся службу и вклад персонала ООН в защиту человеческой жизни, прав человека и достоинства в различных частях мира, мы вынуждены с глубокой обеспокоенностью отметить, что Организация снова и своевременно не в состоянии обеспечить защита уязвимых сообществ, сталкивающихся с экзистенциальными угрозами.

Блокада и голод населения Нагорного Карабаха, при варварской осаде его единственной жизненно важной транспортной магистрали, которая началась в декабре 2022 года и завершилась в сентябре 2023 года применением смертоносных военных действий против ни в чем не повинного гражданского населения - это один из ярких примеров преднамеренной этнической чистки, которая постепенно проводилась под наблюдением международного сообщества.

Это привело к массовому насильственному перемещению всего этнического армянского населения, огромным страданиям, причиненным гражданскому населению, и, по сути, к самому наглому и вопиющему нарушению международного права - включая сам Устав этой Организации", - обратил внимание постпред Армении в ООН.

Дипломат обратил внимание, что несмотря на множество явно обнаруживаемых признаков раннего предупреждения и призывов к вмешательству, Организация Объединенных Наций не смогла справиться с вопиющими нарушениями, совершенными в Нагорном Карабахе/Арцахе.

"Эта неспособность не только представляет собой нарушение основополагающих принципов, на основе которых была создана эта Организация, но и недвусмысленно означает серьезное отступление от одобренного на международном уровне обязательства по защите населения от жестоких преступлений, в том числе геноциды и этнические чистки. Рассматривая ежегодный доклад Генерального секретаря ООН, мы верим, что, продвигаясь вперед, Организация признает серьезность этих нарушений и задумается над неспособностью их предотвратить", - заметил Маргарян.

Он также обратил внимание, что в докладе говорится о содействии правосудию и разрешении споров, в частности, посредством работы Международного Суда и его постановлений, в том числе путем указания временных мер. В этом ключе дипломат обратил внимание, что в период с 2021 по 2023 год Международный Суд издал восемь временных мер против Азербайджана, включая юридически обязывающее обязательство обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях, а также чтобы лица, которые были вынуждены покинуть Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года, могли вернуться безопасным и беспрепятственным образом.

Маргарян добавил, что соблюдение решений Международного Суда имеет основополагающее значение для обеспечения правосудия и предотвращения нарушений международного права в будущем, тогда как невыполнение этого требования служит только интересам тех, кто стремится подорвать жизнеспособность международного права и бросить вызов целостности и авторитету международной правовой системы.

"Организация Объединенных Наций посредством своих соответствующих действий и мандатов несет особую ответственность за обеспечение того, чтобы верховенство закона превалировало над насилием и агрессией, а также за то, чтобы справедливость и подотчетность оставались важными в руководстве работой Организации.

Армения привержена обеспечению ответственности и борьбе с безнаказанностью, о чем свидетельствует наше недавнее присоединение к Римскому статуту Международного уголовного суда, вступающему в силу с 1 февраля 2024 года", - резюмировал Маргарян.