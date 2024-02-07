Среда, 7 Февраля 2024 19:30

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не имел права голосовать в столице Нагорного Карабаха - Степанакерте. Об этом на своей странице в X написал посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян.

<Сегодня в ходе досрочных выборов президента Азербайджана Ильхам Алиев организовал свое голосование в городе Степанакерт в Нагорном

Карабахе. Согласно законодательству Азербайджана, Ильхам Алиев никогда не был зарегистрирован в Степанакерте, чтобы иметь право голоса там. Примечательно здесь то, что Алиев сначала начал неспровоцированную войну против мирного народа Нагорного Карабаха, а затем провел этническую чистку среди людей, которых он называл гражданами Азербайджана. Теперь он поехал в этнически очищенный город Степанакерт, где нет желающих участвовать в выборах, и принял участие в выборах вместе со своей семьей>, - отметил Марукян.

Он добавил, что международное сообщество сначала молча следило за неспровоцированным нападением на мирных людей, затем за этнической чисткой более 100 тысяч человек, а затем по просьбе Азербайджана начало называть этнически очищенный город Степанакерт Ханкенди. <Однако согласно всем международным законам, в том числе обязательствам, взятым Азербайджаном перед Советом Европы, названия не могут быть изменены без решения местного населения. Но о чем мы говорим, когда теперь они собираются терпеть голосование президента Азербайджана в этнически очищенном городе, даже не угрожая применить международные санкции за совершенные преступления против народа Нагорного Карабаха>, - подчеркнул посол по особым поручениям.