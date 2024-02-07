Среда, 7 Февраля 2024 17:44

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пояснил нарративу о создании Четвертой Республики Армения в контексте планируемой новой Конституции.

7 февраля в парламенте в ходе правительственного часа, отвечая на соответствующий вопрос, Пашинян указал на пример Франции, которая на сегодня называется пятой республикой, начало которой было положено принятием действующей поныне Конституции. <Эту идею надо рассматривать в данном контексте, в связи с этим, говоря о Четвертой республике я имею в виду новую Конституцию: когда все, даже те, кто проголосовал <против>, признают, что большинство поддержало>, - уточнил Пашинян.

Реагируя на беспокойство многих оппонентов принятия новой Конституции, которые убеждены, что власти пойдут на фальсификацию итогов конституционного референдума для достижения желаемого результата, премьер заверил, что, если в период его правления, <даже если кто-либо поставит задачу фальсифицировать выборы, мы не сможем этого сделать, как бы смешно это не звучало>. Премьер в очередной раз напомнил, что возглавляемое им правительство провело множество выборов на как на уровне ОМС, так и на республиканском уровне, и ни один голос не был сфальсифицирован.

При этом, признается премьер, правящая сила на сегодня не имеет на руках готового текста предлагаемых изменений. <И это неплохо, наоборот - хорошо. Думаю, что в первую очередь, в обществе должно сформироваться понимание о необходимости данных изменений>, - сказал глаза кабмина.

Напомним, что 19 января в Министерстве юстиции РА Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция, которая сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях. Визави премьера заявили, что инициатива исходит из Баку, в основном с целью исключить из Конституции ссылки на Декларацию о независимости, в которой содержится упоминание на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Проблемным также считается 11-ый пункт Декларации о независимости, в котором говорится, что Республика Армения поддерживает международное признание Геноцида армян 1915 года в Османской Турции. 1 февраля в интервью Общественному радио РА глава кабмина заявил: <У нас есть разрыв между гражданином и государством, который выражается в легитимности, ведь Конституция Республики Армения, принятая в 1995 году, и менялась несколько раз, ни разу не была принята в таких условиях и обстановке, чтобы гражданин Республики Армения сказал себе: пошел, проголосовал и принял Конституцию>.