Среда, 7 Февраля 2024 17:13

АрмИнфо.Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят с многочисленными нарушениями, и это несмотря на присутствие многочисленных международных наблюдателей.

Так, как стало известно из СМИ, на некоторых избирательных участках в Баку журналистам не дают освещать ход голосования на президентских выборах. Кроме того, повсеместно глушат интернет, тем самым препятствуя журналистам передавать информацию в свои редакции.

Более того, в ходе голосования также журналисты зафиксировали многочисленные случаи использования студентов для многоразового голосования на различных избирательных участках.

При этом наблюдатели, делают вид, что не замечают используемых "каруселей", используемых в ходе этих электоральных процессов. Сами

же участники "карусели" даже не скрывают факты неоднократного голосования.

Более того, некоторые наблюдатели заявляют об удалении их с избирательных участков. Меж тем, если смотреть проправительственные сайты в Азербайджане можно подумать, что действительно в стране проводятся свободные и демократические выборы. Азербайджанские власти не жалеют денег для создания иллюзии свободного государства.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на внеочередных президентских выборах. За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

В списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране. Алиевский режим установил участки также на оккупированных территориях Арцаха. Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.