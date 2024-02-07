Среда, 7 Февраля 2024 17:04

АрмИнфо. В административном комплексе Минобороны РА состоялись армяно-литовские двусторонние оборонные консультации.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны РА Левон Айвазян представил руководителю группы международных отношений и действий Министерства национальной обороны Литвы Альгирдасу Норкусу вопросы безопасности и проводимых в сфере обороны реформ.

Был обсужден текущий ход и перспективы сотрудничества между Арменией и Литвой в сфере обороны, достигнут ряд договоренностей.

В завершение консультаций была подписана Программа сотрудничества между министерствами обороны Республики Армения и Литовской Республики на 2024 год.