Среда, 7 Февраля 2024 16:55

АрмИнфо. Глава Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворг Папоян 7 февраля в беседе с журналистами, комментируя опасения оппонентов принятия новой Конституции, о том, что власть пойдет на фальсификации и применение административного ресурса для обеспечения нужного результата по итогам конституционного референдума, исключил подобную <перспективу>.

По словам Папояна, после 2018 года в Армении прошли десятки выборов - на уровне ОМС, на республиканском уровне, и ни один голос не пропал и не был сфальсифицирован.

<В 30% общин Армении <Гражданский договор> (партия власти -ред.) в роли оппозиции. Вы могли такое представить в 2000гг.? Если бы мы применили административные рычаги, разве мы бы не смогли обеспечить необходимое количество голосов на выборах в Совет старейшин Еревана? (в сентябре 2023 года ГД не сумела получить большинство - ред.). Мы даже не знаем, как это делается>, - заявил парламентарий.

Напомним, что 19 января в Министерстве юстиции РА Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция, которая сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях. Визави премьера заявили, что инициатива исходит из Баку, в основном с целью исключить из Конституции ссылки на Декларацию о независимости, в которой содержится упоминание на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Проблемным также считается 11-ый пункт Декларации о независимости, в котором говорится, что Республика Армения поддерживает международное признание Геноцида армян 1915 года в Османской Турции.