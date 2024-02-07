Среда, 7 Февраля 2024 13:23

АрмИнфо. Несмотря на сложную ситуацию в регионе, Грузия выступает и реализует сбалансированную политику, направленную на осуществление стабильности и достижение долгосрочного мира в регионе. Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили на совместном заседании парламентских комитетов по европейской интеграции и иностранных дел.

Как отметил Илья Дарчиашвили, Грузия неоднократно способствовала эффективной коммуникации между соседними республиками Азербайджан и Армения, запустив инициативу Мирного соседства.

"Мы готовы продолжать наше участие в этом направлении в соответствии с потребностями наших соседних стран. Мы хотим, чтобы и в будущем Тбилиси был местом для наших соседей, где они могли бы обсуждать любые актуальные вопросы, которые будут способствовать восстановлению доверия между сторонами", - отметил главный дипломат Грузии, передает Грузия-онлайн.