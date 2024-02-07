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АрмИнфо.Семейное насилие в Армении зачастую носит латентный характер. Об этом 7 февраля с трибуны Национального Собрания РА заявила заместитель министра внутренних дел РА Арпине Саркисян, говоря о представленным группой депутатов поправкам в <О предотвращении насилия в семье и защите прав потерпевших от домашнего насилия и восстановлении мира в семье>.
По словам замминистра, эффективную борьбу с семейным насилием можно осуществить в трех случаях: формированием законодательной базы, наделением полицейских соответствующими полномочиями и развитием системы гражданского общества. Саркисян заметила, что в одном случае в отношении участника семейных разногласий можно привлечь к административной ответственности, в другом - к уголовной, а в третьем - вообще ни к какой.
Заместитель министра сообщила, что если в 2021 году в стране зарегистрировано 1644 случая семейного насилия, то в 2023 году этот показатель уже составил 1819 случаев. По итогам этих нарушений в 2021 году предупреждение было вынесено в отношении 528 лиц, а в 2023 году
- 551. В отношении 554 лиц в 2021 году было принято решение о принятии неотложных мер, в 2023 году это число увеличилось почти на 300 случаев (832 случая). Впрочем, как подчеркнула Саркисян, эти цифры не могут свидетельствовать о реальном положении дел.
Отметим, что проект закона обсуждается 7 февраля на пленарном заседании Национального Собрания РА. По словам соавтора документа, депутата НС Заруи Батоян, законопроект нацелен на повышение защиты граждан от семейного насилия и преодоление его последствий. В частности, предлагается считать жертвами насилия также детей, которые стали свидетелями семейных разногласий. Кроме того, предлагается вместо предоставления первичной помощи установить получение бесплатной или льготной медицинской помощи. Также предлагается расширить список отягчающих обстоятельств.
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|Американский журналист сигнализирует о подготовке Азербайджаном почвы для нападения на Армению
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