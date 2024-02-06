Вторник, 6 Февраля 2024 19:46

АрмИнфо.Региональная платформа "3+3" предназначена для разрешения проблем, существующих между странами региона. Об этом 6 февраля на пресс- конференции в Ереване заявил посол ИРИ в Армении Мехди Собхани, касаясь деятельности платформы.

Он также признал, что были страны (Грузия- ред.), которые не присоединились к работам этой платформы. Однако, по его убеждению, если в рамках этого формата будут достигнуты ощутимые результаты, и оставшиеся страны проявят интерес к ней и захотят присоединиться. "Такова позиция Ирана, и принимая во внимание, что существующие проблемы сказываются, прежде всего, на страны региона, то именно они должны прилагать усилие для их устранения", - сказал Собхани.

При этом он выразил убеждение, что эта платформа будет успешной, если ее участники действительно желают мира и стабильности для региона. Добавив, что в свое время Минская группа ОБСЕ не достигла успехов, поскольку для нее разрешение конфликта не было приоритетом, ввиду того, что в случае негативных развитий ситуации, страны сопредседатели ни коем образом не пострадали бы.

Собхани также признал, что в Иране следят за тем, чтобы вокруг Армении установился реальный мир. "Если страны региона выйдут на путь конкуренции, это будет препятствовать в первую очередь, их безопасности. Безопасность, это единый комплекс, не подлежащий раздроблению", - сказал он, подчеркнув, что единственный правильный путь, по которому следует двигаться, это путь экономического развития, а не эскалации ситуации.

На уточнение, вмешается ли Иран, если Азербайджан попытается силовым путем заполучить экстерриториальный коридор через Сюникскую область Армении, иранский посол напомнил, что позиция Тегерана по этому вопросу была всегда очень четкой. "Деблокада транспортных маршрутов должна происходить при уважении суверенитета и юрисдикции страны, через которые будут проходить эти маршруты. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Тегеран против изменения границ и против геополитических изменений. И мы как с военной, так и с политической точки зрения демонстрировали, что не потерпим подобных изменений. А то, каким будет наше поведение на территории Армении, зависит от армянского правительства", - добавил он. Дипломат также заметил, что при реализации проекта "Перекресток мира" правительства Армении станет возможно соединить Армению и Иран железнодорожным сообщением. В заключение он еще раз подчеркнул, что в Иране считают отношениям с Арменией стратегическими. При этом он задался вопросом, почему же другие угрожают Армении? "Если бы вы были сильны, разве кто-то посмел бы вам угрожать? Уверен, что ключом для мира в регионе является баланс сил. И если Армения будет сильной, никто не посмеет ей угрожать", - подытожил посол.

Напомним, что второе заседание региональной платформы "3+3" прошло 23 октября в Тегеране. На ней было принято решение провести третье заседание в Турции. На втором заседании министры иностранных дел, принимая во внимание важность развития отношений, основанных на взаимных интересах и добрососедстве между странами, подчеркнули важность мирного разрешения споров, уважение суверенитета, политической независимости, территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ, невмешательство во внутренние дела, запрет на угрозы или применение силы, важность уважения прав человека на основе всех принципов Устава ООН. Во встрече в Тегеране приняли участие главы внешнеполитических ведомств Армении, Ирана, России, Турции и Азербайджана. Грузинская сторона не участвовала во встрече.

Первой о создании регионального формата "3+3" объявила Турция. После Второй карабахской войны официальная Анкара предложила создать новую площадку для обсуждения перспектив и проблем региона с участием трех государств Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) и трех их больших соседей - Турция, Россия и Иран). Первая встреча региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел Армении, Азербайджана, России, Турции и Ирана прошла в Москве в декабре 2021 года.

Ранее официальный Ереван заявлял, что в формате "3+3" не должны обсуждаться вопросы, которые уже согласованы или обсуждаются на других площадках.