Вторник, 6 Февраля 2024 19:33

АрмИнфо.Все решения по Конституции Армении, в том числе, по вопросу Арцаха и Геноциду армян, должен принять армянский народ. Об этом 6 февраля журналистам заявил руководитель правящей в стране фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян.

Впрочем, как отметил депутат, окончательного заключения по проекту пока нет. После известного выступления премьер-министра РА Никола Пашиняна в Министерстве юстиции РА 19 января, начался процесс обсуждений, в течение которых как гражданское общество, так и правящие и оппозиционные силы представят свои позиции и подходы, и лишь после этого начнется разработка проекта Основного закона страны. <Но на данном этапе преждевременно говорить об этом, а тем более, приходить к каким-то заключениям>, - сказал Конджорян.

Он призвал представителей СМИ внимательно отслеживать ситуацию. "Когда Азербайджан выступает с тем или иным заявлением, он преследует свои цели. Если они знают, что то или иное слово не даст им ничего, они об этом говорить не будут. Из Баку всегда будут звучать заявления, которые направлены на нанесение ущерба Армении, поскольку все то, что плохо для нашей страны, хорошо для них", - заметил депутат, призвав представителей СМИ учитывать это обстоятельство.

Тем более, что сам проект Конституции не имеет какого-либо отношения к внешним силам. Сами же обсуждения, продолжил Конджарян, соответствуют интересам Армении и армянского народа, поскольку соответствуют новой эпохе и новым вызовам.

Напомним, что 19 января в Министерстве юстиции РА премьер- министр РА Никол Пашинян заявил о необходимости принятия новой Конституции РА, в преамбуле которой есть ссылка на принятую в 1990 года Декларацию о независимости, в которой упоминается совместное постановление Верховного совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".

Кроме того, в декларации закреплены основные положения становления государственности - от установления отношений с другими странами до требования международного признания геноцида армян 1915 года в Османской Турции. В прошлом году армянский премьер говорил о несогласии с Декларацией о независимости, содержащей "конфронтационный нарратив". До последнего заявления Пашиняна о необходимости новой Конституции обсуждалось лишь внесение поправок в Основной закон. Любопытно, что инициатива армянского премьера совпала по срокам с требованием президента Азербайджана о принятии Арменией нового Основного закона.