Вторник, 6 Февраля 2024 19:33

АрмИнфо.В Армении преобладающее большинство респондентов не доверяют действующему премьер-министру страны Николу Пашиняну. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG "Ромашка: менять или не менять".

Так, на уточнение, насколько вы доверяете Пашиняну, 38.1% заявили, что вообще не доверяют, 28.3% - скорее не доверяют. Таким образом,

66.4% в целом не доверяют премьеру страны. 13.9% - скорее доверяют,

15.1% - полностью доверяют, еще 4.6% - затруднились ответить. При этом число тех, кто полностью доверяет премьеру сократилось по сравнению с ноябрем 2023 года. Тогда тех, кто ему полностью доверяет было 20.4%, скорее доверяли - 13.2%, скорее не доверяли 18.6%, не доверяли вообще - 35.5%, еще 12.3% - затруднились ответить.

На вопрос есть ли в Армении политические заключенные, 48.4 % респондентов ответили утвердительно. 31% - отметили, что таковых нет,

еще 20.6% затруднились ответить.

Вместе с тем, 49.3% из тех, кто утвердительно ответили на вопрос о политзаключенных, узником совести назвали зампреда РПА Армена Ашотяна, 22.9% - избранного мэра Ванадзора Мамиконяна Асланяна,

17.1% - Артака Галстяна из Общественного голоса, 11.4% - иной ответ, еще 39% затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 23 января по 26 января этого года, объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.