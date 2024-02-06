Вторник, 6 Февраля 2024 19:31

АрмИнфо.В Армении лишь 13,4% респондентов поддерживают предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна о необходимости принятия новой Конституции. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG "Ромашка: менять или не менять".

Так, на вопрос нужно ли принять совершенно новую Конституцию, как об этом заявил Пашинян 19 января или внести изменения в действующую ,

38.1% опрошенных выразили убеждение, что необходимости в этом совершенно нет. Еще 34.2% отметили, что есть необходимость изменения некоторых положений главного закона страны, 13.4% - выступили за новую Конституцию, еще 14.4% затруднились ответить.

На вопрос, действительно ли нужно провести в стране внеочередные парламентские выборы для решения внутриполитического кризиса 29.3% высказались однозначно "за" проведение выборов, 20.8% - скорее за проведение выборов, 15.6% - скорее против проведения таких электоральных процессов, 26.9% - высказались категорически против, еще 7.4% - затруднились ответить.

При этом в ноябре 2023 года сторонников проведения подобных выборов было меньше - лишь 23.3%, еще 18.1% - были скорее за их проведение,

14.1% - скорее против, 33.7% - против, 10.8% - затруднились ответить.

Вместе с тем, на уточнение, если бы выборы были в ближайшее воскресенье, за какую политическую силу вы бы проголосовали, 16.1% указали на правящую партию "Гражданский договор" Никола Пашиняна,

4.7% - блок "Армения" Роберта Кочаряна, 3.6% партия "Общественный голос " Вардана Гукасяна, 2.9% - блок "Честь имею" Сержа Саргсяна,1.5% "Процветающую Армению" Гагика Царукяна, 1.3% - партию "Республика" Арама Саркисяна, еще 0.9% - Национальный демократический полюс. 1.3% - назвали другие партии, 5.4% - никого, 13.4% - отказались ответить, 23.1% - затруднились ответить, еще 25.8% заявили, что не стали бы участвовать в выборах.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 23 января по 26 января этого года, объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.