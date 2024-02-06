Вторник, 6 Февраля 2024 11:47

АрмИнфо.Американский журналист, освещающий конфликты и кризисы на Ближнем Востоке и в Северной Африке Линдси Снелл сигнализирует о подготовке Азербайджаном почвы для нападения на Армению.

"Государственные СМИ Азербайджана распространили "новость" о том, что Франция и Армения готовят скорое нападение на Азербайджан из Джермука, ссылаясь на продажи Францией оружия и присутствие гражданской миссии ЕС.

Мы видели это раньше. Далее Азербайджан заявит о нарушениях Арменией режима прекращения огня, что станет основой для вторжений", - написала журналист в своем Твиттер (Х).