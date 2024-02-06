Вторник, 6 Февраля 2024 11:20

АрмИнфо.Постпред Армении при ООН Мгер Маркарян принял участие и выступил на первой сессии Подготовительного комитета Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC).

Как сообщает пресс-служба постпредства Армении при ООН, в своем выступлении Маргарян поздравил Управление представителя по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и коллег - членов основной редакционной группы с успешным завершением работы над Итоговым документом. В этом ключе он добавил, что подготовленный текст представляет собой прочную и ориентированную на конкретные действия основу для руководства LLDC в предстоящем десятилетии.

"Мы надеемся, что предстоящие обсуждения проекта еще больше укрепят текст конкретными рекомендациями для обеспечения ориентированного на конкретные действия результата", - добавил армянский дипломат.

В этом ключе Маргарян напомнил, что в преддверии 3-й конференции по LLDC Армения совместно с OHRLLS организовала тематическую министерскую встречу 14-15 декабря в Ереване под названием "Укрепление равноправных, доступных по цене и инклюзивных транспортных связей как движущей силы устойчивой и жизнестойкой экономики".

"Совещание предоставило министрам и высокопоставленным представителям LLDC из всех регионов, стран транзита, партнеров по развитию, региональных организаций, подразделений ООН, частного сектора и других заинтересованных сторон платформу для обсуждения текущих проблем и определения возможных решений для улучшения транспортного сообщения и лучшей интеграции LLDC в глобальный торговый рынок", - добавил постпред Армении.

В этом русле он обратил внимание, что ходе тематических сессий министры и другие участники обсудили прогресс и извлеченные уроки в области улучшения транспортного сообщения с момента введения ВПД (Венская программа действий), выделив ряд ключевых областей, которые следует лучше рассмотреть в рамках процесса подготовки к Конференции.

Дипломат добавил, что среди основных выводов ереванской встречи были: необходимость создания специального механизма финансирования инфраструктуры для LLDC в рамках международной финансовой системы для решения проблем, связанных с плохим обслуживанием инфраструктуры, недостающими звеньями и неэффективными транспортными и логистическими услугами.

Кроме того, определение приоритетности развития и поддержания в рабочем состоянии устойчивой транспортной инфраструктуры, гармонизация и упрощение таможенных процедур и правил, а также содействие упрощению процедур торговли.

А также, углубление экономических, политических и культурных связей между LLDC и странами транзита для регионального процветания и стабильности; создание благоприятных условий для развития цифровой экономики и электронной коммерции в LLDC путем создания соответствующей среды, включающей необходимую политику, правовую и нормативно-правовую базу; необходимость расширения сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества и использования существующих и инновационных механизмов финансирования; расширение и привлечение инвестиций частного сектора и ПИИ в целом в развитии инфраструктуры.

"На этом критическом этапе подготовки к Конференции LLDC, а также к другим важным межправительственным процессам, таким как Саммит будущего, который состоится в этом году, и Четвертая Международная конференция по финансированию развития в 2025 году, требуется более тесное сотрудничество для обеспечения решения взаимосвязанных и сохраняющихся проблем, с которыми сталкиваются LLDC соответственно. Армянская делегация будет и впредь полностью поддерживать эти усилия", - резюмировал Маргарян.