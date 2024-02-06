Arminfo.info



 Вторник, 6 Февраля 2024 11:20
Марианна Мкртчян

Постпред Армении при ООН принял участие в первой сессии Подготовительного комитета Третьей конференции LLDC

Постпред Армении при ООН принял участие в первой сессии Подготовительного комитета Третьей конференции LLDC

АрмИнфо.Постпред Армении при ООН Мгер Маркарян принял участие и выступил на первой сессии Подготовительного комитета Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC).

Как сообщает пресс-служба постпредства Армении при ООН, в своем выступлении Маргарян  поздравил Управление представителя по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и коллег - членов основной редакционной группы с успешным завершением работы над Итоговым документом. В этом ключе он добавил, что подготовленный текст представляет собой прочную и ориентированную на конкретные действия основу для руководства LLDC в предстоящем десятилетии.

"Мы надеемся, что предстоящие обсуждения проекта еще больше укрепят текст конкретными рекомендациями для обеспечения ориентированного на конкретные действия результата", - добавил армянский дипломат.

В этом ключе Маргарян напомнил, что в преддверии 3-й конференции по LLDC Армения совместно с OHRLLS организовала тематическую министерскую встречу 14-15 декабря в Ереване под названием "Укрепление равноправных, доступных по цене и инклюзивных транспортных связей как движущей силы устойчивой и жизнестойкой экономики".

"Совещание предоставило министрам и высокопоставленным представителям LLDC из всех регионов, стран транзита, партнеров по развитию, региональных организаций, подразделений ООН, частного сектора и других заинтересованных сторон платформу для обсуждения текущих проблем и определения возможных решений для улучшения транспортного сообщения и лучшей интеграции LLDC в глобальный торговый рынок", - добавил постпред Армении.

В этом русле он обратил внимание, что ходе тематических сессий министры и другие участники обсудили прогресс и извлеченные уроки в области улучшения транспортного сообщения с момента введения ВПД (Венская программа действий), выделив ряд ключевых областей, которые следует лучше рассмотреть в рамках процесса подготовки к Конференции.

Дипломат добавил, что среди основных выводов ереванской встречи были: необходимость создания специального механизма финансирования инфраструктуры для LLDC в рамках международной финансовой системы для решения проблем, связанных с плохим обслуживанием инфраструктуры, недостающими звеньями и неэффективными транспортными и логистическими услугами.

Кроме того, определение приоритетности развития и поддержания в рабочем состоянии устойчивой транспортной инфраструктуры, гармонизация и упрощение таможенных процедур и правил, а также содействие упрощению процедур торговли.

А также, углубление экономических, политических и культурных связей между LLDC и странами транзита для регионального процветания и стабильности;  создание благоприятных условий для развития цифровой экономики и электронной коммерции в LLDC путем создания соответствующей среды, включающей необходимую политику, правовую и нормативно-правовую базу; необходимость расширения сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества и использования существующих и инновационных механизмов финансирования; расширение и привлечение инвестиций частного сектора и ПИИ в целом в развитии инфраструктуры.

"На этом критическом этапе подготовки к Конференции LLDC, а также к другим важным межправительственным процессам, таким как Саммит будущего, который состоится в этом году, и Четвертая Международная конференция по финансированию развития в 2025 году, требуется более тесное сотрудничество  для обеспечения решения взаимосвязанных и сохраняющихся проблем, с которыми сталкиваются LLDC соответственно. Армянская делегация будет и впредь полностью поддерживать эти усилия", - резюмировал Маргарян. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Ардшинбанк объявил о соглашении по приобретению банка HSBC АрменияАрдшинбанк объявил о соглашении по приобретению банка HSBC Армения
Американский журналист сигнализирует о подготовке Азербайджаном почвы для нападения на АрмениюАмериканский журналист сигнализирует о подготовке Азербайджаном почвы для нападения на Армению
За незаконное использование артезианских вод в Армении будут привлекать к уголовной ответственности - проект законаЗа незаконное использование артезианских вод в Армении будут привлекать к уголовной ответственности - проект закона
Постпред Армении при ООН принял участие в первой сессии Подготовительного комитета Третьей конференции LLDCПостпред Армении при ООН принял участие в первой сессии Подготовительного комитета Третьей конференции LLDC
Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 12-14 градусов - прогноз погодыТемпература воздуха в Армении постепенно повысится на 12-14 градусов - прогноз погоды
Вопросы текущей повестки стали предметом обсуждений на заседании Совбеза АрменииВопросы текущей повестки стали предметом обсуждений на заседании Совбеза Армении
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
АРФД: Азербайджан стремится де-юре закрепить в мирном соглашении с Арменией оккупацию Арцаха и территорий РААРФД: Азербайджан стремится де-юре закрепить в мирном соглашении с Арменией оккупацию Арцаха и территорий РА
В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь из ТуркменистанаВ Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь из Туркменистана
3 665 972 драмов - фонду Армянские Матери։ в феврале, месяце борьбы с раком, Сила одного драма будет направлена в City of Smile3 665 972 драмов - фонду Армянские Матери։ в феврале, месяце борьбы с раком, Сила одного драма будет направлена в City of Smile
В МИД Чехии подтвердили задержание чешского гражданина  АзербайджаномВ МИД Чехии подтвердили задержание чешского гражданина  Азербайджаном
Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственностиПолитолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
Инициатива Инициатива "Айакве" формирует движение за сохранение Конституции Армении
Армянские спасатели извлекли двух граждан из-под завалов обрушившегося  в результате взрыва дома в ЭребуниАрмянские спасатели извлекли двух граждан из-под завалов обрушившегося  в результате взрыва дома в Эребуни
Суд в Ереване признал Армена Чарчяна виновным в инкриминируемом деянииСуд в Ереване признал Армена Чарчяна виновным в инкриминируемом деянии
В Армении предпринята еще одна попытка по разгрузке судов республикиВ Армении предпринята еще одна попытка по разгрузке судов республики
Посол Франции в Азербайджане с сарказмом прокомментировала, предстоящие в республике президентские выборыПосол Франции в Азербайджане с сарказмом прокомментировала, предстоящие в республике президентские выборы
Сегодня, основные ресурсы государства должны быть направлены на армию, иначе последствия будут катастрофические - ОппозиционерСегодня, основные ресурсы государства должны быть направлены на армию, иначе последствия будут катастрофические - Оппозиционер
Политику, критиковавшему Азербайджан за агрессию в Арцахе, отказали во въезде в страну в составе наблюдательской миссии ОБСЕПолитику, критиковавшему Азербайджан за агрессию в Арцахе, отказали во въезде в страну в составе наблюдательской миссии ОБСЕ
Азербайджанские СМИ опубликовали кадры посещения сотрудниками Азербайджанского общества Красного Полумесяца арцахцев, оставшихся в оккупированном АрцахеАзербайджанские СМИ опубликовали кадры посещения сотрудниками Азербайджанского общества Красного Полумесяца арцахцев, оставшихся в оккупированном Арцахе
В Армении по-прежнему имеются закрытые автодороги, КПП В Армении по-прежнему имеются закрытые автодороги, КПП "Верхний Ларс" открыт для движения транспорта
Военные академии Армении и Франции обсудили вопросы сотрудничестваВоенные академии Армении и Франции обсудили вопросы сотрудничества
Анаит Аванесян: За последние 3-4 года в Армении снизилась смертность, вызванная онкологиейАнаит Аванесян: За последние 3-4 года в Армении снизилась смертность, вызванная онкологией
Партия Партия "Нацпрогресс" обвинила "Гражданский договор" в попытке заставить замолчать оппозицию
Минобороны в 2024 году попытается свести к нулю неуставные отношения в армииМинобороны в 2024 году попытается свести к нулю неуставные отношения в армии
Минобороны инициирует принятие нового закона о территориальной и местной оборонеМинобороны инициирует принятие нового закона о территориальной и местной обороне
Сурен Папикян: Франция и Индия вошли в число наших основных партнеровСурен Папикян: Франция и Индия вошли в число наших основных партнеров
Министр обороны: На границе в течение последних месяцев ситуация относительно стабильнаяМинистр обороны: На границе в течение последних месяцев ситуация относительно стабильная
Серж Саргсян провел встречу с активом РПАСерж Саргсян провел встречу с активом РПА
Ваан Керобян о деле с Ани Испирян: Я уверен, что все процессы происходили в рамках законаВаан Керобян о деле с Ани Испирян: Я уверен, что все процессы происходили в рамках закона
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Депутат: власти Армении превратились в марионетку, выполняя все, что от них требует БакуДепутат: власти Армении превратились в марионетку, выполняя все, что от них требует Баку
Комитет по защите фундаментальных прав народа Арцаха выступил с заявлениемКомитет по защите фундаментальных прав народа Арцаха выступил с заявлением
Посольство США в Армении обновило ограничения на поездки сотрудникам посольства США по странеПосольство США в Армении обновило ограничения на поездки сотрудникам посольства США по стране
Совет региона О-де-Франс поддержал резолюцию Сената Франции по обеспечению гарантий реализации права армянского населения на возвращение в Нагорный КарабахСовет региона О-де-Франс поддержал резолюцию Сената Франции по обеспечению гарантий реализации права армянского населения на возвращение в Нагорный Карабах
В марте в Женеве могут пройти обсуждения по созданию платформы межпарламентского диалога Азербайджан-Армения  - глава IPUВ марте в Женеве могут пройти обсуждения по созданию платформы межпарламентского диалога Азербайджан-Армения  - глава IPU
Армения направила медицинскую гуманитарную помощь УкраинеАрмения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
Замминистра: обыски в Министерстве экономики проходили в течение двух часовЗамминистра: обыски в Министерстве экономики проходили в течение двух часов
Посол: Азербайджан не хочет ни мира в регионе, ни подписания мирного договора с АрмениейПосол: Азербайджан не хочет ни мира в регионе, ни подписания мирного договора с Арменией
Армению ждет теплый февраль - главный синоптикАрмению ждет теплый февраль - главный синоптик
Для армянского народа единственной темой для обсуждений должна стать не Конституция, а смена власти - экспертДля армянского народа единственной темой для обсуждений должна стать не Конституция, а смена власти - эксперт
Американские сенаторы инициировали двухпартийную резолюцию с требованием предоставить отчет о практике соблюдения прав человека в АзербайджанеАмериканские сенаторы инициировали двухпартийную резолюцию с требованием предоставить отчет о практике соблюдения прав человека в Азербайджане
Требование президента Азербайджана является покушением на суверенитет Армении - мнениеТребование президента Азербайджана является покушением на суверенитет Армении - мнение
Татоян: Вопрос конституции - это конкретный азербайджано-турецкий диктат, вытекающий и из политических интересов правительства АрменииТатоян: Вопрос конституции - это конкретный азербайджано-турецкий диктат, вытекающий и из политических интересов правительства Армении
Армения уже не может развивать военно-техническое сотрудничество только с Россией - ПашинянАрмения уже не может развивать военно-техническое сотрудничество только с Россией - Пашинян
Если госполитика Армении будет зиждиться на Декларации о независимости, воссоединении с Арцахом, у нас будет война и никогда не будет мира - ПашинянЕсли госполитика Армении будет зиждиться на Декларации о независимости, воссоединении с Арцахом, у нас будет война и никогда не будет мира - Пашинян
В нашем гимне есть слово <враг>. Это означает, что восприятие врага является самой важной частью нашего мировоззрения - ПашинянВ нашем гимне есть слово <враг>. Это означает, что восприятие врага является самой важной частью нашего мировоззрения - Пашинян
Никол Пашинян объяснил необходимость принятия новой КонституцииНикол Пашинян объяснил необходимость принятия новой Конституции
Никто не сможет упрекнуть Армению за усиление армии, если цель - обеспечить безопасность страны, а не, к примеру, <восстановление исторической справедливости> - ПашинянНикто не сможет упрекнуть Армению за усиление армии, если цель - обеспечить безопасность страны, а не, к примеру, <восстановление исторической справедливости> - Пашинян
Депутат НС и посол Франции обменялись мнениями о процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношенийДепутат НС и посол Франции обменялись мнениями о процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Артак Закарян: одного заявления Алиева достаточно, чтобы прекратить обсуждение любого вопроса, связанного с изменением Конституции АрменииАртак Закарян: одного заявления Алиева достаточно, чтобы прекратить обсуждение любого вопроса, связанного с изменением Конституции Армении
Выйдя на референдум по изменению Конституции и проголосовав Выйдя на референдум по изменению Конституции и проголосовав "ДА", вы проголосуете за то, чтобы Алиев стал главой Армении - политолог
Компания Synergy призывает помнить о презумпции невиновностиКомпания Synergy призывает помнить о презумпции невиновности
Депутат от партии власти: Конституция не Депутат от партии власти: Конституция не "священная корова" и в нее иногда нужно вносить изменения
Алиев не может угомониться: Новые требования к Армении о конституционных изменениях и угрозы в адрес Франции и ПАСЕАлиев не может угомониться: Новые требования к Армении о конституционных изменениях и угрозы в адрес Франции и ПАСЕ
Кремль: Членство Армении в МУС ее суверенное правоКремль: Членство Армении в МУС ее суверенное право
Римский статут Международного уголовного суда официально вступает в силу 1 февраля в Армении - посол ФранцииРимский статут Международного уголовного суда официально вступает в силу 1 февраля в Армении - посол Франции
Ваан Керобян: В сообщении Следственного комитета относительно сотрудников Минэкономики отсутствуют слова Ваан Керобян: В сообщении Следственного комитета относительно сотрудников Минэкономики отсутствуют слова "взятка" и "расхищение бюджетных средств"
В Армении создана межведомственной комиссия по предотвращению незаконного оборота наркотических средств, психотропных (психоактивных) веществВ Армении создана межведомственной комиссия по предотвращению незаконного оборота наркотических средств, психотропных (психоактивных) веществ
Читать больше



Эксперты
Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственностиПолитолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
В настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк ПогосянВ настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министрУтверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной целиПолитолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
Читать больше
Комментируемые
Армения направила медицинскую гуманитарную помощь УкраинеАрмения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
Армения движется по логике формирования профессиональной армии: ПашинянАрмения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - ПашинянЕреван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - ЛавровВопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
На основе общих духовных ценностей.На основе общих духовных ценностей.
Член фракции блока Член фракции блока "Мать Армения" Совета старейшин Еревана была похищена
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕСекретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ
Азербайджан продолжает уничтожать армянские памятники в оккупированном Арцахе на фоне бездействия международного сообществаАзербайджан продолжает уничтожать армянские памятники в оккупированном Арцахе на фоне бездействия международного сообщества
США включили Азербайджан в список стран особого наблюдения за серьёзные нарушения свободы вероисповедания и проявления нетерпимостиСША включили Азербайджан в список стран особого наблюдения за серьёзные нарушения свободы вероисповедания и проявления нетерпимости
Казахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ  - Токаев о событиях января 2022 годаКазахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ  - Токаев о событиях января 2022 года
Армянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфиреАрмянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфире
"Страна для жизни": Арест Рубена Варданяна - это месседж всему армянскому миру и пощечина всему цивилизованному миру
"ГД" посчитал невозможным выполнение условий меморандума о сотрудничестве с блоком "Баласанян" в  Гюмри - депутат




Весной в Ереване состоится армяно-казахстанский бизнес-форумВесной в Ереване состоится армяно-казахстанский бизнес-форум