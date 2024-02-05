Понедельник, 5 Февраля 2024 15:04

АрмИнфо.В МИД Чехии подтвердили задержание чешского гражданина Азербайджаном.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили о задержании пограничниками страны гражданина Чехии якобы при попытке незаконно перейти на территорию Азербайджана из Армении.

"Можем подтвердить задержание чешского гражданина ", - заявила представительница МИД Чехии Мариана Вернерова чешскому информагентству CTK, добавив, что причиной задержания указано незаконное пересечение гражданином Чехии границы Азербайджана.

Ранее, в посольстве Чехии в Армении отказались комментировать данную информацию азербайджанской стороны.